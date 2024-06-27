Очевидно, что автобус обстреляли подростки — пневматическое оружие у них сегодня в моде. Недалёк тот день, когда в Госдуме задумаются о запрете продаж подобных товаров несовершеннолетним.



Добавим, что сегодня в Петербурге задержали и поместили в ИВС очередного стрелка. 17-летний приезжий из Сухуми купил пневматический пистолет и тут же решил его опробовать. Он вернулся в отель в Столярном переулке и начал стрелять по людям из окна на четвёртом этаже. Пострадал прохожий — у него остался синяк на правом плече. В МВД сообщили, что в отношении приезжего возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".