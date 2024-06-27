Это уже второй случай уголовно наказуемого "баловства" за два дня.
Сотрудники полиции разыскивают хулиганов, которые накануне вечером обстреляли из пневматического пистолета городской автобус. Как сообщил водитель городского транспорта, инцидент произошёл около станции метро "Лесная". Он услышал несколько глухих ударов по корпусу автобуса и остановился. В результате обстрела были разбиты два стела двери и одно в окне. В полиции пообещали найти и задержать "стрелков".
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Очевидно, что автобус обстреляли подростки — пневматическое оружие у них сегодня в моде. Недалёк тот день, когда в Госдуме задумаются о запрете продаж подобных товаров несовершеннолетним.
Добавим, что сегодня в Петербурге задержали и поместили в ИВС очередного стрелка. 17-летний приезжий из Сухуми купил пневматический пистолет и тут же решил его опробовать. Он вернулся в отель в Столярном переулке и начал стрелять по людям из окна на четвёртом этаже. Пострадал прохожий — у него остался синяк на правом плече. В МВД сообщили, что в отношении приезжего возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
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Подросток выстрелил в стекло «Ниссан» и скрылся с места преступления.
так вот не исключено, что это подобные ему имбецилы на каникулах не знают чем себя занять.