В Санкт-Петербурге задержали пьяного водителя каршеринга, у которого в чемодане лежал пистолет, костюм человека-паука и дилдо

Гомеопатия - между альтерантивой и доказательностью

"На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов

В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях

Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО

Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге “умный” трамвай влетел в толпу пешеходов, которые переходили дорогу по зебре