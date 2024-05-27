В Санкт-Петербурге задержали пьяного водителя каршеринга, у которого в чемодане лежал пистолет, костюм человека-паука и дилдо

Страшно подумать, куда торопился молодой человек.
В Санкт-Петеребруге сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль каршеринга. Однако водитель «с явными признаками наркотического опьянения» только прибавил газу и пытался скрыться во питерских дворах. Не получилось. Водителя и пассажиров задержали, сообщает «Дорожный инспектор».
Оказалось, мужчина лишён прав за пьяное вождение. В приложении каршеринга он был записан под чужим именем. Полицейские предполагают, что аккаунт он мог купить где-то в интернете.
Ещё больший сюрприз ждал полицейских во время обыска. В багажнике автомобиля обнаружили чемодан, в котором лежала женская одежда, несколько резиновых членов, БДСМ-атрибутика, пистолет и медицинские препараты. Водителем оказался молодой человек 1994 года рождения родом из Тольятти. На него составлены два протокола: об управлении машиной без прав и отказе от освидетельствования.
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Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
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