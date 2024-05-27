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В Санкт-Петербурге задержали пьяного водителя каршеринга, у которого в чемодане лежал пистолет, костюм человека-паука и дилдо

В Санкт-Петербурге задержали пьяного водителя каршеринга, у которого в чемодане лежал пистолет, костюм человека-паука и дилдо

Автор:
27 мая 2024 18:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   арест   каршеринг   нарушитель   уголовное дело   фото   
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Страшно подумать, куда торопился молодой человек.

В Санкт-Петеребруге сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль каршеринга. Однако водитель «с явными признаками наркотического опьянения» только прибавил газу и пытался скрыться во питерских дворах. Не получилось. Водителя и пассажиров задержали, сообщает «Дорожный инспектор».

Оказалось, мужчина лишён прав за пьяное вождение. В приложении каршеринга он был записан под чужим именем. Полицейские предполагают, что аккаунт он мог купить где-то в интернете.

Ещё больший сюрприз ждал полицейских во время обыска. В багажнике автомобиля обнаружили чемодан, в котором лежала женская одежда, несколько резиновых членов, БДСМ-атрибутика, пистолет и медицинские препараты. Водителем оказался молодой человек 1994 года рождения родом из Тольятти. На него составлены два протокола: об управлении машиной без прав и отказе от освидетельствования.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Угон» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   арест   каршеринг   нарушитель   уголовное дело   фото   
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33k
Владимир Час назад
Затейник однако.
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98k
Доктор Джонс 8 минут назад
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18k
a_komolow 12 минут назад
К любимому ехал!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5059 постов (4844 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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