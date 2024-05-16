FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12956 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Xiaomi SU7 превратился в «кирпич» на 39 километрах пробега

Xiaomi SU7 превратился в «кирпич» на 39 километрах пробега

Автор:
16 мая 2024 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: SU7   Xiaomi   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   электромобиль   
1891
1
В китайских соцсетях и СМИ обсуждают инцидент, произошедший с одним из покупателей нашумевшего электрокара Xiaomi SU7. Забрав его из центра доставки в провинции Фуцзянь, господин Вэнь смог проехать только 39 километров, после чего SU7 заявил, что сломался, и предложил обратиться в сервисный центр. Это не помогло — своего электрокара Вэнь в итоге лишился.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: SU7   Xiaomi   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Юрьевич Час назад
Можете считать меня старомодным, но я не понимаю как может электроника блокировать управление автомобилем!!! Решение об аварийной остановке и прекращение пользования автомобилем может принять ТОЛЬКО водитель на основании информации с датчиков и бортового компьютера!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
590
Eric Cartman 7 минут назад
Вот почему японцы и прочие жители технологически продвинутых стран до сих пор покупают бронтозавров типа нашей нивы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
vasilykopkov 22 минуты назад
Кроме того, их ещё можно удалённо блокировать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей 46 минут назад
Интересно, рекламу показывает везде, как на смартфонах?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
gumer 57 минут назад
Очень похоже на Ауди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Ego sum qui sum Час назад
сыроват продукт, поторопились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский Час назад
Топ за свои деньги (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Alex Час назад
Ха-ха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1282 поста (1274 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30947



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#история#ДТП#факты#кот#Китай#Автовсячина#истории
#в мире#машина#автомир#аварии#Юмор#забавно#новости#кино#дети#Спорт
#люди#автомобили#интересно#авто аварии#интересное#полиция#екатеринбург#собака#фильм#Реакция
Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $ Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $ Редкий спидстер McLaren Elva без пробега выставили на аукцион Редкий спидстер McLaren Elva без пробега выставили на аукцион Гиперкар Bugatti Veyron 2007 года выставили на продажу в Москве Гиперкар Bugatti Veyron 2007 года выставили на продажу в Москве Обновлённый Aurus Владимира Путина во всех деталях Обновлённый Aurus Владимира Путина во всех деталях Представлен обновлённый самый дорогой седан России - Aurus Senat Представлен обновлённый самый дорогой седан России - Aurus Senat

На что жалуетесь?

Вернуться