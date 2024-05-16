Xiaomi SU7 превратился в «кирпич» на 39 километрах пробега

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В китайских соцсетях и СМИ обсуждают инцидент, произошедший с одним из покупателей нашумевшего электрокара Xiaomi SU7. Забрав его из центра доставки в провинции Фуцзянь, господин Вэнь смог проехать только 39 километров, после чего SU7 заявил, что сломался, и предложил обратиться в сервисный центр. Это не помогло — своего электрокара Вэнь в итоге лишился.
Как рассказал сам незадачливый покупатель, во время движения SU7 неожиданно замигал фарами и начал выдавать служебные предупреждения. Электрокар предупредил о скорой блокировке, порекомендовал срочно остановиться на обочине и заявил, что силовая установка неисправна, предложив обратиться в сервисный центр.
Внятных результатов обращение не дало. Разобраться в проблеме удалённо сотрудники Xiaomi не смогли. В итоге электрокар у владельца забрали, чтобы отправить на завод и определить причину неполадки уже с помощью компетентных специалистов. В Xiaomi отметили, что проблема может оказаться системной, поэтому требует внимательного разбирательства.
Компания пообещала вернуть Вэню стоимость электрокара и компенсировать понесённые расходы, но просто обменять машину на исправную отказалась. Дело в том, что за SU7 в Китае выстраиваются огромные очереди, и свободных экземпляров просто нет: Xiaomi получила более 88 тысяч подтверждённых заявок. При этом максимальные темпы производства на данный момент ограничены лишь 10 тысячами электрокаров в месяц.
Внятных результатов обращение не дало. Разобраться в проблеме удалённо сотрудники Xiaomi не смогли. В итоге электрокар у владельца забрали, чтобы отправить на завод и определить причину неполадки уже с помощью компетентных специалистов. В Xiaomi отметили, что проблема может оказаться системной, поэтому требует внимательного разбирательства.
Компания пообещала вернуть Вэню стоимость электрокара и компенсировать понесённые расходы, но просто обменять машину на исправную отказалась. Дело в том, что за SU7 в Китае выстраиваются огромные очереди, и свободных экземпляров просто нет: Xiaomi получила более 88 тысяч подтверждённых заявок. При этом максимальные темпы производства на данный момент ограничены лишь 10 тысячами электрокаров в месяц.
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