Xiaomi SU7 превратился в «кирпич» на 39 километрах пробега

Как рассказал сам незадачливый покупатель, во время движения SU7 неожиданно замигал фарами и начал выдавать служебные предупреждения. Электрокар предупредил о скорой блокировке, порекомендовал срочно остановиться на обочине и заявил, что силовая установка неисправна, предложив обратиться в сервисный центр.



Внятных результатов обращение не дало. Разобраться в проблеме удалённо сотрудники Xiaomi не смогли. В итоге электрокар у владельца забрали, чтобы отправить на завод и определить причину неполадки уже с помощью компетентных специалистов. В Xiaomi отметили, что проблема может оказаться системной, поэтому требует внимательного разбирательства.



Компания пообещала вернуть Вэню стоимость электрокара и компенсировать понесённые расходы, но просто обменять машину на исправную отказалась. Дело в том, что за SU7 в Китае выстраиваются огромные очереди, и свободных экземпляров просто нет: Xiaomi получила более 88 тысяч подтверждённых заявок. При этом максимальные темпы производства на данный момент ограничены лишь 10 тысячами электрокаров в месяц.