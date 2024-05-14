Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $

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Компания Gullwing Motor Cars, базирующаяся в Нью-Йорке, выставила останки автомобиля на продажу. Считающийся самым дешёвым на рынке сгоревший Ferrari Dino 1972 года выпуска выставлен на продажу за 150000 долларов (13 млн 745 тыс.руб.)
Когда-то дорогостоящий спортивный автомобиль был обтянут бежевой кожей и имел цвет "Marrone Colorado". В автосалоне охарактеризовали продажу так: «Этот автомобиль явно нуждается в полной реставрации, но хорошая новость в том, что это, безусловно, самый дешёвый спорткар, который вы когда-либо найдете.»
Впрочем многие интернет-пользователи, ознакомившиеся с характеристиками лота, пришли к выводу, что никакая реставрация не спасёт некогда культовый автомобиль, который можно использовать лишь, как скульптуру.
Впрочем многие интернет-пользователи, ознакомившиеся с характеристиками лота, пришли к выводу, что никакая реставрация не спасёт некогда культовый автомобиль, который можно использовать лишь, как скульптуру.
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Метки: Ferrari Автовсячина авто автомир автомобили машина
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- они просто не знакомы с этим улыбчивым парнем (MaddyMurk), который при помощи изоленты, стяжек, саморезов и какой то там матери уже не один прогнивший старый автомобиль привел в состояние "ещё походит"
https://www.gullwingmotorcars.com/1972-ferrari-246gt-dino-c-5111.htmhttps://www.gullwingmotorcars.com/1972-ferrari-246gt-dino-c-5111.htm