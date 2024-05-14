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Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $

Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $

Автор:
14 мая 2024 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1186
9
Компания Gullwing Motor Cars, базирующаяся в Нью-Йорке, выставила останки автомобиля на продажу. Считающийся самым дешёвым на рынке сгоревший Ferrari Dino 1972 года выпуска выставлен на продажу за 150000 долларов (13 млн 745 тыс.руб.)
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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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790
DuckTales 3 часа назад
И что с ним делать ?
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14k
Djeff 8 минут назад
"Не бит, не крашен, имеет незначительные повреждения кузова коррозией. Машина - огонь!"
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14k
Copycat 51 минуту назад
*никакая реставрация не спасёт некогда культовый автомобиль*

- они просто не знакомы с этим улыбчивым парнем (MaddyMurk), который при помощи изоленты, стяжек, саморезов и какой то там матери уже не один прогнивший старый автомобиль привел в состояние "ещё походит"

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20k
Bill Час назад
Да, есть такое:
https://www.gullwingmotorcars.com/1972-ferrari-246gt-dino-c-5111.htmhttps://www.gullwingmotorcars.com/1972-ferrari-246gt-dino-c-5111.htm
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33k
Юрьевич 2 часа назад
Автор, фотку придурка, который это купит не забудь выложить потом.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1275 постов (1266 в горячем)

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