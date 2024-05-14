Сгоревший Ferrari Dino 1972 года выставили на продажу за 150 000 $

Когда-то дорогостоящий спортивный автомобиль был обтянут бежевой кожей и имел цвет "Marrone Colorado". В автосалоне охарактеризовали продажу так: «Этот автомобиль явно нуждается в полной реставрации, но хорошая новость в том, что это, безусловно, самый дешёвый спорткар, который вы когда-либо найдете.»



Впрочем многие интернет-пользователи, ознакомившиеся с характеристиками лота, пришли к выводу, что никакая реставрация не спасёт некогда культовый автомобиль, который можно использовать лишь, как скульптуру.