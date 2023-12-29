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Xiaomi презентовали свой самый большой гаджет - электрокар SU7

Xiaomi презентовали свой самый большой гаджет - электрокар SU7

Автор:
29 декабря 2023 16:40
Сообщество : Автомир
Метки: SU7   Xiaomi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   
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Компания Xiaomi провела в Китае большое мероприятие, основным элементом программы которого стала официальная демонстрация электроседана SU7. Самая мощная его версия разгоняется до 100 км/ч всего за 2,78 секунды. Однако параллельно было показано множество сопутствующих разработок, реализация которых должна обеспечить Xiaomi вхождение в список лидеров мирового автопрома.
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Метки: SU7   Xiaomi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   
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3  комментария
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31k
Юрьевич 2 часа назад
Да уж... разница очевидна...
Интересно, тот кто творил дизайн Атома хотя б раз за рулём сидел?
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3k
Pioner76 2 часа назад
Как по мне, то очень на Porshe Taycan смахивает...
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Добрый Бабайка

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