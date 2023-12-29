Xiaomi презентовали свой самый большой гаджет - электрокар SU7

Габариты седана — 4997х1963х1440 мм при трёхметровой колёсной базе. Тем самым Xiaomi SU7 чуть крупнее другой батарейной новинки из Китая Zeekr 007. Кроме того, он оказался и слегка динамичнее в разгоне до 100 км/ч, который обеспечит связка из двух моторов, развивающих 673 л.с. и 838 Нм. Максимальная скорость — 265 км/ч. Базовая модификация получит один двигатель на 299 сил и ускорится до сотни за 5,28 секунды.



Благодаря 101-киловаттному аккумулятору и коэффициенту аэродинамического сопротивления всего 0,195 (в варианте без лидара на крыше) новинка проедет без подзарядки до 800 километров. Для базовой версии заявлены 668 километров. Ожидается, что серийный SU7 получит четыре модификации — они будут отличаться по запасу хода в зависимости от батареи и двигателя, при этом минимальная дальнобойность составит 628 километров. 15 минут хватит, чтобы подзарядить аккумулятор на 510 километров (у Zeekr 007 есть версия с более быстрой зарядкой).



В салоне появятся 7,1-дюймовая приборная панель и центральный дисплей на 16,1 дюйма, а также проекция на лобовое стекло видимой диагональю 56 дюймов. Управлять медиавозможностями будут процессор Qualcomm 8295 и новейшая операционная система Xiaomi, которая стала одной из представленных вместе с электрокаром технологий.



Компания заявляет, что новая операционка превратится в полноценную экосистему для всех устройств Xiaomi. К примеру, она обеспечит бесшовную интеграцию гаджетов в медиапространство электрокара, что позволит использовать носимые планшеты как экраны для задних пассажиров. Несмотря на развитые медиавозможности, в интерьере электрокара сохранены физические кнопки и переключатели.