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Утилизационный сбор на автомобили опять хотят увеличить

Утилизационный сбор на автомобили опять хотят увеличить

Автор:
15 мая 2024 12:34
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Максим Соколов   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   утильсбор   
832
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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что правительство рассматривает повышение утилизационного сбора на автомобили. Эксперты предупреждают, что это приведет к новому росту цен на авторынке.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Максим Соколов   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   утильсбор   
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11  комментариев
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13k
Б.Касторский 53 минуты назад
Называли бы вещи своими именами. Просто в очередной раз залезть в карман гражданам. Цены на автомобили то видели? Или они думают, что у обывателя столько же денег, сколько и у них?
Вот скажите, а правда утилизировать автомобиль стоит 660 тысяч? И правда ли, что при утилизации автомобиля не остаётся чего-то, что можно использовать вторично и получить выгоду?
А то я грешным делом подумал, что опять обманывают.
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3k
Жирный бот 6 минут назад
Такими поступками, таз вычернул меня из своих возможных клиентов, когда либо
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6k
Отвратительный Мужик 8 минут назад
Государственный Рэкет.
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6k
Отвратительный Мужик 10 минут назад
Сожгите этот автоВАЗ вместе с его главой, и матака Мантурова туда же.
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46
Владимир . 18 минут назад
Всего один вопрос- кто занимается утилизацией? Второй вопрос- какова цена утилизации, зададим позже.
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46k
Цыц тут у меня 24 минуты назад
Хорошая попытка поднять продажи ВАЗу, но идите в жопу! Не дождетесь!
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18k
ron Полчаса назад
Дело даже не в том, что охреневшие в край бизнесмены от государства не могут остановиться. А в том, что авто, даже сильно бу, представляет собой достаточно недешевый ресурс, и умное гостударство должно ПОКУПАТЬ его у граждан с целью последующей утилизации, извлечения драгметаллов, других элементов и материалов для вторичного рынка. Но гениальное изобретение "утилизационный сбор" лишает сна жадных зарвавшихся менеджеров ))
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295
ГТА Форевер Полчаса назад
А чего стеснятся ?Ждать какой то 2029 год, делайте сразу 5 миллионов сбор и всё.
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19k
babuby 37 минут назад
Очередное наэбалово! Ведь все прекрасно знают, что никто автомобили не утилизирует, и не собирается этого делать. Разве что на авторазборках это можно так назвать.
Если даже ТБО тоже никто не утилизирует, а просто высыпают, ровняют, и засыпают землёй поверх.
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Добрый Бабайка
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