Утилизационный сбор на автомобили опять хотят увеличить

Представители отечественных автопроизводителей считают, что действующих мер для защиты российского автопрома недостаточно. Нужно поднимать утилизационный сбор на иностранные автомобили, уверен глава АвтоВАЗа Максим Соколов.



В качестве примера он назвал китайский внедорожник, который продавался в России со скидкой в 900 тысяч рублей, что выше утильсбора.



По его мнению, к 2025 году утилизационный сбор в России необходимо повысить на автомобили с двигателем объемом от одного до двух литров до 660 тысяч рублей, а к 2029 году его нужно поднять до миллиона рублей. Эксперты предупреждают, что это приведет к новому росту цен на авторынке.