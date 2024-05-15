Утилизационный сбор на автомобили опять хотят увеличить

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что правительство рассматривает повышение утилизационного сбора на автомобили. Эксперты предупреждают, что это приведет к новому росту цен на авторынке.
Представители отечественных автопроизводителей считают, что действующих мер для защиты российского автопрома недостаточно. Нужно поднимать утилизационный сбор на иностранные автомобили, уверен глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
В качестве примера он назвал китайский внедорожник, который продавался в России со скидкой в 900 тысяч рублей, что выше утильсбора.
По его мнению, к 2025 году утилизационный сбор в России необходимо повысить на автомобили с двигателем объемом от одного до двух литров до 660 тысяч рублей, а к 2029 году его нужно поднять до миллиона рублей. Эксперты предупреждают, что это приведет к новому росту цен на авторынке.
В качестве примера он назвал китайский внедорожник, который продавался в России со скидкой в 900 тысяч рублей, что выше утильсбора.
По его мнению, к 2025 году утилизационный сбор в России необходимо повысить на автомобили с двигателем объемом от одного до двух литров до 660 тысяч рублей, а к 2029 году его нужно поднять до миллиона рублей. Эксперты предупреждают, что это приведет к новому росту цен на авторынке.
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Вот скажите, а правда утилизировать автомобиль стоит 660 тысяч? И правда ли, что при утилизации автомобиля не остаётся чего-то, что можно использовать вторично и получить выгоду?
А то я грешным делом подумал, что опять обманывают.
Никого не жалею!" (с)
Если даже ТБО тоже никто не утилизирует, а просто высыпают, ровняют, и засыпают землёй поверх.