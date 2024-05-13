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Сколько километров можно проехать на пробитом колесе

Сколько километров можно проехать на пробитом колесе

Автор:
13 мая 2024 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   колесо   машина   советы   
921
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Эксперт автомобильного журнала «За рулем» Сергей Мишин заявил, что на пробитом колесе без «запаски» можно проехать от нескольких метров до десятка километров. Расстояние зависит от ситуации и выбранной стратегии вождения.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   колесо   машина   советы   
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4  комментария
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1k
Вик Тор Полчаса назад
"Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой. -- Этим разговор и кончился.
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1k
Graboid 20 минут назад
ехал в такси, дорога р-208, прокол, колесо спустило, машину стало водить, время 1й час ночи, до работающей шиномонтажки, на малой скорости ехали километров 15-20 ..
заклеили, накачали и дальше
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12k
Ligov 36 минут назад
"Если у водителя нет запасного колеса, то можно попробовать накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начать движение."
Видимо эксперт не знает что чаше всего пробитое колесо невозможно вообще никак накачать.)
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759
DuckTales Час назад
Пока не отвалится можно ехать
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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