Сколько километров можно проехать на пробитом колесе

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Эксперт автомобильного журнала «За рулем» Сергей Мишин заявил, что на пробитом колесе без «запаски» можно проехать от нескольких метров до десятка километров. Расстояние зависит от ситуации и выбранной стратегии вождения.
Если у водителя нет запасного колеса, то можно попробовать накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начать движение. Спустя примерно 3-5 минут следует остановиться и проверить, как сильно упало давление.
Если необходимо, то можно снова подкачать колесо на одну атмосферу и повторять этот процесс до тех пор, пока не достигнете места назначения.
По словам эксперта, проехать пару километров до шиномонтажа по асфальту можно только на скорости 40 км/ч. Лишь в этом случае можно будет заново накачать шину и в дальнейшем продолжить использовать её.
На большей скорости неминуемо произойдет разрыв покрышки, и доехать до шиномонтажа без повреждений не получится.
Если необходимо, то можно снова подкачать колесо на одну атмосферу и повторять этот процесс до тех пор, пока не достигнете места назначения.
По словам эксперта, проехать пару километров до шиномонтажа по асфальту можно только на скорости 40 км/ч. Лишь в этом случае можно будет заново накачать шину и в дальнейшем продолжить использовать её.
На большей скорости неминуемо произойдет разрыв покрышки, и доехать до шиномонтажа без повреждений не получится.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили колесо машина советы
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заклеили, накачали и дальше
Видимо эксперт не знает что чаше всего пробитое колесо невозможно вообще никак накачать.)