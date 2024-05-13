Сколько километров можно проехать на пробитом колесе

Если у водителя нет запасного колеса, то можно попробовать накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начать движение. Спустя примерно 3-5 минут следует остановиться и проверить, как сильно упало давление.



Если необходимо, то можно снова подкачать колесо на одну атмосферу и повторять этот процесс до тех пор, пока не достигнете места назначения.



По словам эксперта, проехать пару километров до шиномонтажа по асфальту можно только на скорости 40 км/ч. Лишь в этом случае можно будет заново накачать шину и в дальнейшем продолжить использовать её.



На большей скорости неминуемо произойдет разрыв покрышки, и доехать до шиномонтажа без повреждений не получится.