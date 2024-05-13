Ребёнок выехал за ворота и погиб

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12 мая в селе Бедярыш Челябинской области 11-летний школьник получил смертельные травмы при опрокидывании квадроцикла. Мальчик управлял транспортным средством без экипировки. В правоохранительных органах уточнили, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
Госавтоинспекция Челябинской области призывает родителей не разрешать своим детям управлять мототранспортом, исключить свободный доступ несовершеннолетних к ключам от техники. Также стражи порядка напоминают: за передачу управления транспортным средством человеку, не имеющему прав, виновному грозит административная ответственность – штраф в размере 30 тысяч рублей.
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