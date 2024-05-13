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Ребёнок выехал за ворота и погиб

Ребёнок выехал за ворота и погиб

Автор:
13 мая 2024 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   квадроцикл   машина   смертельное ДТП   
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12 мая в селе Бедярыш Челябинской области 11-летний школьник получил смертельные травмы при опрокидывании квадроцикла. Мальчик управлял транспортным средством без экипировки. В правоохранительных органах уточнили, что квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Метки: Видео   ГИБДД   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   квадроцикл   машина   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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8k
tamin 2 часа назад
За дебилизм родителей расплачивается ребенок... Жаль пацана, не успел дожить до мозгов
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50k
Сергей 7 минут назад
Почему полицаи все время по бумажке читают?
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60k
alertol 57 минут назад
Не первый случай и не последний... В Прибалтике был тоже случай, мелкому пацану доверяли квадрик (и тот даже неплохо справлялся) но в один день не повезло... Исход такой-же...
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752
DuckTales Час назад
11 лет на квадрике, 14 лет на машине ... жесть какая-то
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1466 постов (1486 в горячем)

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