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Напился и уснул за рулём

Напился и уснул за рулём

Автор:
03 июня 2024 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пьянь   
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1 июня в селе Ая Республики Алтай пьяный автомобилист переехал двух пешеходов. Со слов очевидцев, водитель уснул за рулём. В итоге один пешеход в коме, у второго перелом.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пьянь   
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6  комментариев
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10k
Alex Час назад
Таких только мочить
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19k
GROMOZEKA 53 минуты назад
Глядя на ник автора и темы, которые он освещает (безусловно поучительные), у меня возникает один вопрос.
А с большегрузами и дальнобоями будут подобные видео?
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431
Желание враг мудрости GROMOZEKA Полчаса назад
Вот канал где есть много снятых дтп
https://www.youtube.com/@russiancrashchannel6171/videoshttps://www.youtube.com/@russiancrashchannel6171/videos
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60k
alertol Час назад
В Таллине был такой случай, один пешеход труп, второй пол года в больнице. Водила из машины еле вылез, был пьян в полную доску...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1549 постов (1569 в горячем)

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