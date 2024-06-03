Напился и уснул за рулём

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1 июня в селе Ая Республики Алтай пьяный автомобилист переехал двух пешеходов. Со слов очевидцев, водитель уснул за рулём. В итоге один пешеход в коме, у второго перелом.
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А с большегрузами и дальнобоями будут подобные видео?
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