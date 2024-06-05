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Короткая дорога в больниу

Короткая дорога в больниу

Автор:
05 июня 2024 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Автор видео из Узбекистана пишет - "отвез в травматологию, оставил свои контактные данные и вернулся для оформления ДТП. Прав я или нет, решит дознаватель. Переломов нет, сотрясение мозга и рваная рана головы".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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10  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
Офигеть , еще и возмущается ...
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924
kan35 Полчаса назад
понятно, что на дорогу попали
слепошарые курицы, но к сожалению, у водителя все равно серьезные проблемы...
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3k
Звёздный странник 43 минуты назад
ЦИТАТА: "Переломов нет, сотрясение мозга и рваная рана головы".
Как может быть сотрясение того, чего нет?
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12k
МихА 44 минуты назад
Радует здесь одно, что у мужика регистратор есть
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20k
Роберт Шекли 45 минут назад
Мда. Пешеходный переход всего в 15 метрах, но манера езды у рега довольно опасная
Зачем так разгонятся, когда скоро нерегулируемый пешеходный переход?
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62k
hpgjzsorqzo4 47 минут назад
Рядом 10 метров, пешеходный переход .... Реально тупые курицы.
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80k
Viktor Час назад
Бля, вроде не дети, а идут в неположенном и не смотрят ещё! А вот изображать из себя скорую не следовало бы - вдруг там что-то с позвоночником или с головой, нельзя пострадавших трогать, это должны делать профессионалы.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1560 постов (1590 в горячем)

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