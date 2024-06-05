Короткая дорога в больниу

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Автор видео из Узбекистана пишет - "отвез в травматологию, оставил свои контактные данные и вернулся для оформления ДТП. Прав я или нет, решит дознаватель. Переломов нет, сотрясение мозга и рваная рана головы".
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Как может быть сотрясение того, чего нет?
Зачем так разгонятся, когда скоро нерегулируемый пешеходный переход?
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