Да так так-то?

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Цензурных слов у меня не хватает, чтобы описать происходящее на этой пустой дороге. Как итог - 33-летний пассажир ВАЗ-2114 погиб на месте, водители ВАЗ и Тойоты Камри госпитализированы. Ростовская область, Сальский район.
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Но рег выбирает наихудший вариант, уходит на встречку.
В итоге, как уже несколько раз написали ниже - он и будет виноватым.
Сколько раз уже говорилось - только своя полоса и своя обочина(это касается всех, в том числе обгоняющих), но почему-то большинство тянет всё равно на встречную полосу и встречную обочину.
я бы до кучи ещё советовал включать поворотник (если время позволяет), чтобы обозначить свои манёвры и не получилось как на видео, с двумя самонаводящимися целями.