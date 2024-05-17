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Да так так-то?

Да так так-то?

Автор:
17 мая 2024 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Цензурных слов у меня не хватает, чтобы описать происходящее на этой пустой дороге. Как итог - 33-летний пассажир ВАЗ-2114 погиб на месте, водители ВАЗ и Тойоты Камри госпитализированы. Ростовская область, Сальский район.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Ах-ха-ха! Не будь регистратора, 100 % вина водителя Тойоты! Да, пожалуй и с регистратором 100% вина водителя Тойоты!
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12k
Властелин Минуту назад
Заснул
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26k
Павел Плеханов Полчаса назад
Тормозить в полосе, уйти на обочину (она там широкая), уйти в поле.
Но рег выбирает наихудший вариант, уходит на встречку.
В итоге, как уже несколько раз написали ниже - он и будет виноватым.
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21k
Robin Hood Полчаса назад
Как не крути самый лучший автомобиль - "бардачок". И пох, что пулеметов нету, зато защита от дорожных допоЁппов хорошая
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1k
Flint 45 минут назад
С такими дятлами на дорогах лучше на хаммере передвигаться с ковшом-трамплином-кенгурятником.
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62k
dima423 Час назад
Как бы рега еще виноватым не признали и не посадили из за этого мудака...
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3k
Жирный бот Час назад
Ну для юга 61 и 23 регионы, это норма(( Они до последнего тебе в лоб летят...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1491 пост (1509 в горячем)

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