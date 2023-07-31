Ехал по встречной и подбил мотоциклиста без прав

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что за несколько секунд до столкновения на светофоре «потухла» зеленая стрелка, регулирующая движение налево на этом перекрестке. Затем в кадре появляется автомобиль «Рено Логан», водитель которого, мало того, что двигался по встречной стороне за двойной сплошной линией разметки, так еще и начал поворот налево на переулок Магнитный на запрещающий сигнал светофора.



В это же время во встречном направлении между автомобилями в потоке двигался мотоцикл, и когда на светофоре со стороны «Космоса» включился зеленый сигнал, он выскочил справа из-за еще стоящих перед светофором автомобилей на перекресток. Но дальнейшему его разгону помешал встречный нарушитель. Водитель мотоцикла не успел среагировать на внезапно появившееся перед ним препятствие и врезался в правый бок «Логана».



Далее на записи видно, что первыми на помощь к раненному молодому человеку бросились военнослужащие, которые стали очевидцами этого ДТП. Один из них снял с себя ремень и перетянул руку пострадавшего, остановив артериальное кровотечение, которое возникло из-за открытого перелома костей. Они же оказывали мотоциклисту первую помощь до приезда «скорой» и спасателей.



В результате ДТП серьезные травмы получил 28-летний водитель мотоцикла, его в больницу доставила бригада скорой помощи. 58-летний водитель «Рено» и его пассажирка не пострадали.



При проверке документов выяснилось, что молодой человек, управлявший мотоциклом, не имел на это водительских прав. Сам мотоцикл, правда, был зарегистрирован в ГИБДД, но двигался без госномера.