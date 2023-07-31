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Ехал по встречной и подбил мотоциклиста без прав

Ехал по встречной и подбил мотоциклиста без прав

Автор:
31 июля 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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28 июля в Новочеркасске на Баклановском проспекте водитель автомобиля Рено Логан на запрещающий сигнал светофора и по встречной полосе выехал на перекрёсток и сбил мотоциклиста.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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7  комментариев
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Виталий Полчаса назад
Мне вот интересно - то неимоверное ускорение, с которым со светофора сорвался мотоциклист, уже достигло момента когда он нарушает скоростной режим, или нет?

Нисколько не оправдываю Логана, он виноват 100%.

Но моцик как пуля сорвался с места как на треке, разве нет? Зачем вот так ездят они не понимаю.
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10k
Борис Карабанов 11 минут назад
Мотоцикл накрыли, похоже убитый "на глушняк".
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3k
Semёn 11 минут назад
Все увидели какую запаску себе купил хохяин крузака?)
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11k
Кот Бегемот Полчаса назад
"Виртуозы" успели оба
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63k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
лайк за сбитого мотика . жаль что все выжили . один без прав второй считает нормой по встречке на красный летать ..оба биомусор
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