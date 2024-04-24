Hyundai разработал "охлаждающую" тонировку для авто

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Hyundai работает над созданием наноохлаждающей пленки, анонсированной летом 2023 года. Разработка позиционируется как "революционная тонировка стекол автомобиля", обеспечивающая лучшее охлаждение салона по сравнению с обычными тонировками. Прозрачная нанопленка отражает инфракрасные лучи и отводит тепло наружу, сохраняя прохладу в салоне при высокой температуре на улице.
Принцип действия Nano Cooling Film известен в общих чертах. Трёхслойная прозрачная плёнка не только отражает внешние солнечные лучи, которые, как известно, находятся в инфракрасном диапазоне, но также отводит наружу тепло с изнаночной стороны.
Идущие сейчас в Пакистане, где стоит 50-градусная жара, испытания тестовых образцов плёнки продемонстрировали её эффективность. Благодаря Nano Cooling Film температура внутри машины в районе головы водителя оказалась ниже на 11 °C в сравнении с тонированными стёклами и на 12.33 °C, если речь шла о стандартном остеклении салона.
В случае с внутренними поверхностями салона снижение нагрева оказалось столь же значительным: на 15.38 °C против автомобиля с обычной тонировкой и на 22 °C, когда тонировки не было вовсе.
В компании собираются удостовериться в степени выносливости изобретённого покрытия, прежде чем начать оснащать охлаждающей плёнкой свои машины, или же предложить её в продаже как отдельный продукт.
Идущие сейчас в Пакистане, где стоит 50-градусная жара, испытания тестовых образцов плёнки продемонстрировали её эффективность. Благодаря Nano Cooling Film температура внутри машины в районе головы водителя оказалась ниже на 11 °C в сравнении с тонированными стёклами и на 12.33 °C, если речь шла о стандартном остеклении салона.
В случае с внутренними поверхностями салона снижение нагрева оказалось столь же значительным: на 15.38 °C против автомобиля с обычной тонировкой и на 22 °C, когда тонировки не было вовсе.
В компании собираются удостовериться в степени выносливости изобретённого покрытия, прежде чем начать оснащать охлаждающей плёнкой свои машины, или же предложить её в продаже как отдельный продукт.
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