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Hyundai разработал "охлаждающую" тонировку для авто

Hyundai разработал "охлаждающую" тонировку для авто

Автор:
24 апреля 2024 15:36
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   тонировка   
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Hyundai работает над созданием наноохлаждающей пленки, анонсированной летом 2023 года. Разработка позиционируется как "революционная тонировка стекол автомобиля", обеспечивающая лучшее охлаждение салона по сравнению с обычными тонировками. Прозрачная нанопленка отражает инфракрасные лучи и отводит тепло наружу, сохраняя прохладу в салоне при высокой температуре на улице.
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Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   тонировка   
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8  комментариев
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1k
klklkl 2 часа назад
На моей машине стоит атермальное стекло. Я конечно замеров не делал, но ему так то 10 лет уже. А эти чего изобрели тогда?
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1k
kolobok263 14 минут назад
со школы и до сих пор , был уверен, что солнце светит в ультрафиолете, теперь в инфракрасном, далее в ультразеленом будет?
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11k
Zhora Час назад
Да даже обычная тонировка в сочетании с кондиционером даёт отличный результат. Кстати, в Корее большинство машин ездит с тонировкой передних боковых стёкол, и никому она там почему-то не мешает.
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