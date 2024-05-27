Пьяная женщина без прав влетела во двор частного дома

Пьяная женщина на Рендж Ровере влетела во двор жилого дома № 2 по улице Полевой в деревне Подвалиха. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в забор. Машина не остановилась сразу, поэтому протаранила и другую часть ограды. По счастливой случайности никого не задавив. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД замерили степень опьянения - алкотестер показал 1,7 промилле.

0 В полиции прокомментировали аварию, где машина протаранила забор. Как выяснилось, автомобилем Range Rover управляла 37-летняя жительница Кстовского района. Женщина села за руль пьяной. По данным полиции, у нее не было водительских прав. В отношении нарушительницы составили административный протокол. Женщина и мужчина, сидевший на пассажирском сидении, отказались от госпитализации.

Пьяная женщина на Рендж Ровере влетела во двор жилого дома № 2 по улице Полевой в деревне Подвалиха. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в забор. Машина не остановилась сразу, поэтому протаранила и другую часть ограды. По счастливой случайности никого не задавив. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД замерили степень опьянения - алкотестер показал 1,7 промилле. 2024-05-27T13:18:59+03:00 Пропустить