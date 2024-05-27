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Пьяная женщина без прав влетела во двор частного дома

Пьяная женщина без прав влетела во двор частного дома

Автор:
27 мая 2024 13:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Пьяная женщина на Рендж Ровере влетела во двор жилого дома № 2 по улице Полевой в деревне Подвалиха. Она не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в забор. Машина не остановилась сразу, поэтому протаранила и другую часть ограды. По счастливой случайности никого не задавив. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД замерили степень опьянения - алкотестер показал 1,7 промилле.

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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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8  комментариев
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7k
livaneth Час назад
Собственно, а почему у рэнджа не раскрылись подушки?
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25k
sanchesS80 14 минут назад
Ну вообще я не совсем понимаю наши правила, а точней наказания. У нас одинаковое наказание на лёгкое опьянение 0,35 и за опьянение в говнище больше 1,5 промиллей. Я бы разделял. Таких вот в говнище - надо сажать, а не просто прав лишать.
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17k
Типа граф 18 минут назад
1.6 промилле ! Да она в дюпель !
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40k
russger 36 минут назад
Таких надо не прав лишать, а сразу сажать. Штраф заплатит, потом без прав бухая за руль сядет, ну и смысл таких "наказаний"?
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4k
kuchipachi 42 минуты назад
жаль, что забор оказался не бетонный...
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1k
Ugo 48 минут назад
Видимо дал порулить...
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2k
Флоки 59 минут назад
Верно там мужчина сказал. Таких надо за ноги вешать
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Дальнобой
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