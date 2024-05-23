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Я не я и тачка не моя. Пьяный водитель устроив серьёзное ДТП попытался сбежать

Был бы трезвый, убился бы

Пьяный водитель на огромной скорости устроил смертельное ДТП

Пьяный водитель устроил ДТП с пятью автомобилями

Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного...