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"Отряд не заметил потери бойца"

"Отряд не заметил потери бойца"

Автор:
23 мая 2024 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Инцидент произошел в Шелеховском районе Иркутской области. Мужчина вышел из машины, когда она двигалась на полной скорости и на запрещающий сигнал светофора. Происшествие зафиксировал видеорегистратор очевидца.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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7  комментариев
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9k
Гвоздь 51 минуту назад
не жилец, похоже.
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7k
мемфрид 54 секунды назад
Вежливый, заходя на улицу сразу тапочки снял
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18k
GROMOZEKA 9 минут назад
Хорошо он затылком об асфальт приложился.
Точнее нехорошо, очень нехорошо
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1510 постов (1531 в горячем)

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