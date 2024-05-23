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Инцидент произошел в Шелеховском районе Иркутской области. Мужчина вышел из машины, когда она двигалась на полной скорости и на запрещающий сигнал светофора. Происшествие зафиксировал видеорегистратор очевидца.
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