В Подмосковье презентовали новый гибридный кроссовер Evolute i-Space

Компания «Моторинвест» собирается выпускать новый гибридный паркетник Evolute i-Spaceна заводе в Липецкой области. Автомобиль получает колесные диски на 19 дюймов с аэродинамическими накладками, эффектную панорамную крышу и обтекаемый кузов. Длина в 4,76 метра позволяет кроссоверу занять место на стыке среднеразмерных SUV и минивэнов.



Evolute i-Space тесно связанс китайским кроссовером Donfeng Fengon E5, который на домашнем рынке дебютировал еще в январе прошлого года. Модификацию для России модифицировали специально под запросы наших автолюбителей.



При отделке салона автопроизводитель придерживался принципов минимализма - хорошие отделочные материалы, продуманная эргономика, отличная графика салонных дисплеев без надоедающих бликов.



Мультимедиа HiCar 3.0 предлагает быстрый отклик тачскрина - как на современных смартфонах. А вот с переводом на русский отдельных пунктов меню случаются проблемы. Физические кнопки и тумблеры тоже имеются - полностью переходить на экраны не стали.



В состав гибрида DE-I от Seres Group входит 110-сильный атмосферный мотор на полтора литра. Он никак не связан с передними колесами. Ускорением руководит электромотор. Также имеется АКБ на 17,5 кВт⋅ч, которая поддерживает зарядку от бытовой электросети. На одном электричестве такой «мягкий» гибрид проедет около 87 километров. Общий запас хода достигает впечатляющей отметки в 1150 километров. Расход топлива на трассе - 5-6 литров на 100 км пути. Допустимо заправлять 92 бензином.



Стоит i-Spac в единственной и богато оборудованной комплектации 3 млн рублей. Это с учетом выгоды по трейд-ин и кредита. Цена без скидок - 3,36 миллиона.