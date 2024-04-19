FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12831 пост • 857 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Подмосковье презентовали новый гибридный кроссовер Evolute i-Space

В Подмосковье презентовали новый гибридный кроссовер Evolute i-Space

Автор:
19 апреля 2024 12:50
Сообщество : Автомир
Метки: Evolute   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   завод   машина   электромобиль   
874
3
В подмосковном Звездном городке презентовали новый Evolute i-Space с гибридной трансмиссией. Чтобы долго не томить - комплектация всего одна, а цену объявили в 3 миллиона рублей с учётом скидок или 3,36 миллиона без них.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Evolute   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   гибрид   завод   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Б.Касторский Час назад
"Тесно связан"? Или просто это и есть клон очередного китайца?
Неужели НАМИ не может заняться разработкой собственного недорого автомобиля? Всюду Китай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1217 постов (1208 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29023



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
К юбилею музыканта
К юбилею музыканта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#машина#интересно#кошка#авто аварии#Китай#Россия#США#новости
#фото#в мире#автомир#люди#аварии#интересное#милота#забавно#Реакция#подборка
#автомобили#кот#Юмор#история#ДТП#собака#Автовсячина#позитив#дети#природа
Hyundai выпустила идеальную машину для такси. Машина работает на газу и стоит 16300 $ Hyundai выпустила идеальную машину для такси. Машина работает на газу и стоит 16300 $ Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей Старый «Москвич» пытаются продают за 40 миллионов рублей Старый «Москвич» пытаются продают за 40 миллионов рублей Очень редкий суперкар, снимавшийся в Top Gear выставили на торги Очень редкий суперкар, снимавшийся в Top Gear выставили на торги Maserati целый год раскрашивала родстер MC20. Вот что из этого вышло Maserati целый год раскрашивала родстер MC20. Вот что из этого вышло

На что жалуетесь?

Вернуться