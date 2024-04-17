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В Британии дети угнали полицейский автомобиль

В Британии дети угнали полицейский автомобиль

Автор:
17 апреля 2024 10:59
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Британия   дети   история   полиция   угон   
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В Киркхолте, Рочдейл, офицер полиции оставил свой автомобиль и погнался за подозреваемым. Очевидцы засняли, как дети сели за руль служебного BMW.

Автомобиль движется задним ходом по тротуару, затем заезжает в переулок, отскакивает от бордюра и возвращается на дорогу.

Ролик, опубликованный в воскресенье, называется: "Дети угнали полицейскую машину".

В полиции Большого Манчестера заявили, что знают об этих кадрах и уже установили личности малолетних угонщиков. Возраст подозреваемых не сообщили.

"Кто-то решил залезть в машину и повести себя таким неприемлемым образом, но теперь мы уверены, что установили личности, будут приняты меры".

Инцидент произошёл после того, как офицер вышел из машины, чтобы задержать мужчину в ближайшем магазине.

28-летний британец был арестован по подозрению в опасном вождении, у него не было прав и страховки, а также он оказал сопротивление при задержании. Более того, он нарушил судебное постановление.

Полицейская машина была найдена неподалеку от места происшествия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Автомобиль   Британия   дети   история   полиция   угон   
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Павел 55 минут назад
водить учился в нфс
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Fuchsia
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