В Британии дети угнали полицейский автомобиль

В Киркхолте, Рочдейл, офицер полиции оставил свой автомобиль и погнался за подозреваемым. Очевидцы засняли, как дети сели за руль служебного BMW.
Автомобиль движется задним ходом по тротуару, затем заезжает в переулок, отскакивает от бордюра и возвращается на дорогу.
Ролик, опубликованный в воскресенье, называется: "Дети угнали полицейскую машину".
В полиции Большого Манчестера заявили, что знают об этих кадрах и уже установили личности малолетних угонщиков. Возраст подозреваемых не сообщили.
"Кто-то решил залезть в машину и повести себя таким неприемлемым образом, но теперь мы уверены, что установили личности, будут приняты меры".
Инцидент произошёл после того, как офицер вышел из машины, чтобы задержать мужчину в ближайшем магазине.
28-летний британец был арестован по подозрению в опасном вождении, у него не было прав и страховки, а также он оказал сопротивление при задержании. Более того, он нарушил судебное постановление.
Полицейская машина была найдена неподалеку от места происшествия.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора
- "В магазине продавцы смотрели, как на г%вно": ситуации, когда консультанты перешли границу
- "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир
- "Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике