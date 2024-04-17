В Британии дети угнали полицейский автомобиль

В полиции Большого Манчестера заявили, что знают об этих кадрах и уже установили личности малолетних угонщиков. Возраст подозреваемых не сообщили.

"Кто-то решил залезть в машину и повести себя таким неприемлемым образом, но теперь мы уверены, что установили личности, будут приняты меры".