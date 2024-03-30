Ламбтонский червь – несокрушимый монстр Средневековья

Вода – это стихия, которая породила жизнь. Но некоторые формы этой жизни оказались такими опасными, что стали реальной угрозой для всех остальных.
Берега Туманного Альбиона – место рождения множества жутковатых легенд, от которых становится не по себе. Одна из самых древних и долгоиграющих британских сказок родом из северо-восточной Англии, где можно услышать рассказ о черве Ламбтона.
Это чудовищное существо – огромное и похожее на дракона, обитало в диких землях Нортумберленда, где наводило ужас на жителей.
Многие утверждали, что даже видели червя своими глазами. Причём сообщения об их появлении поступали из разных уголков северной Англии на протяжении тысячи (!) лет. Легенды, связанные с Ламбтонским чудовищем, постепенно превратились в фольклор. Но откуда они взялись?
Современная история о водяном монстре связана с популярной песней, написанной в 1867 году К. М. Леманном. Чтобы найти первое письменное свидетельство легенды, нужно вернуться ещё на столетие назад, к 1785 году и Уильяму Хатчинсону.
Но легенды, с которыми работали Леманн и Хатчинсон, были гораздо древнее. И ни один из авторов не утверждал, что придумал эту легенду. Но они оба сошлись во мнении о конкретном месте – ледниковой морене, оставшейся после последнего ледникового периода в Фэтфилде, штат Вашингтон, примерно на полпути между городами Ньюкасл и Сандерленд.
Эта местность известна как Червивый холм. И именно здесь, по поверьям, когда-то жил червь Ламбтона. Это порождение глубин считалось угрозой, уничтожавшей близлежащие поля и урожай поместья. Семье Ламбтон предстояло справиться с чудовищем на своей территории. Точнее, это сделал сэр Джон Ламбтон – человек, отчасти ответственный за появление монстра.
Легенда о черве гласит: однажды молодой Джон Ламбтон ловил рыбу у реки Уир рядом с его поместьем. Но вместо очередной рыбины ему попалось очень странное существо с телом угря и драконьей головой.
Он выбросил непонятную штуковину в близлежащий колодец, впоследствии названный Колодцем червей. После этого юный Ламбтон на долгие годы покинул родной дом: он должен был стать рыцарем, сражающимся вдали от родины.
Но червячок, очутившийся в колодце, не погиб. А чувствовал себя вполне себе нормально и потихоньку рос, пока не достиг гигантских размеров. Колодец перестал вмещать чудовище. И червь уполз из ставшего тесным убежища, облюбовав в качестве нового дома холм неподалёку от поместья Ламбтонов.
Поначалу червь не представлял угрозы для жителей, но потом всё изменилось. По мере его роста рос и аппетит чудовища.
Червь начал нападать и поедать скот и даже детей, которые приближались к месту его обитания. Вскоре монстр стал чрезвычайно опасен, и жители деревни и поместья поняли, что медлить больше нельзя.
А тут как раз пришло время Джону Ламбтону вернулся домой. Парнишка-разгильдяй превратился в сильного и отважного рыцаря. Он понимал, что червь – это тот самый червь, которого он поймал много лет назад. И именно его долг – покончить с опасным существом, чтобы люди могли жить спокойно.
Он неоднократно пытался убить червя, но безрезультатно. Порождение глубин был слишком сильным и живучим. Как бы тяжело мужчина его ни ранил, он всегда сбегал и всегда восстанавливался. Как бы ни был он силён, Ламбтону нужна была помощь. Чтобы убить червя, рыцарь обратился, что ожидаемо, к ведьме, которая жила неподалёку от его поместья.
Мудрая женщина рассказала ему, как убить червя и избавиться от него навсегда. Ламбтона предупредили, что если он обезглавит червя, тот не умрёт. Две отрезанные половинки могут соединиться, и он снова оживёт.
Послушавшись совета мудрой местной жительницы, Ламбтон облачился в доспехи, оснащённые множеством шипов, и отправился на поиски червя. Увидев приближающегося рыцаря в сияющих доспехах, червь снова атаковал его: он полз по берегу реки и пытался раздавить человека.
Однако это стало для червя роковой ошибкой. Острые как бритва чешуйки доспехов прорезали тело, разорвав мягкую плоть. Червь отпрянул, пытаясь избежать боли, и Джон Ламбтон смог разрубить то, что осталось, на куски, которые унесло волнами. Полностью уничтоженный монстр уже никогда не смог бы восстановиться и вернуться к жизни.
Когда червь погиб, все провозгласили Джона Ламбтона героем дня. Однако его задача была ещё не выполнена. Ведьма также наказала убить первого человека, который поприветствует победителя после того, как он покончит с чудовищем.
Однако первым, кто его поприветствует, был его отец, а его Ламбтон убить не мог. Поэтому он не послушал совета ведьмы. Ведьма предупредила Ламбтона, что если он не сделает этого, то на его семью будет наложено проклятие. И все представители рода не смогут умереть в своей постели.
Возможно, это означало, что они погибнут в бою или из-за предательства, а не от естественных причин и старости. Проклятие сбылось, и из представителей как минимум трёх следующих поколений Ламбтонов ни один не умер по естественным причинам.
Семья Ламбтон и их поместье существуют и по сей день в лице Эдварда Ламбтона, седьмого графа Дарема. Червивый холм тоже никуда не делся. Возможно, что истории о храбром сэре Джоне Ламбтоне и его борьбе с чудовищем если не полностью правдивы, то имеют под собой какую-то реальную основу.
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