Ламбтонский червь – несокрушимый монстр Средневековья

Он выбросил непонятную штуковину в близлежащий колодец, впоследствии названный Колодцем червей. После этого юный Ламбтон на долгие годы покинул родной дом: он должен был стать рыцарем, сражающимся вдали от родины.

Но червячок, очутившийся в колодце, не погиб. А чувствовал себя вполне себе нормально и потихоньку рос, пока не достиг гигантских размеров. Колодец перестал вмещать чудовище. И червь уполз из ставшего тесным убежища, облюбовав в качестве нового дома холм неподалёку от поместья Ламбтонов.

Поначалу червь не представлял угрозы для жителей, но потом всё изменилось. По мере его роста рос и аппетит чудовища.

Червь начал нападать и поедать скот и даже детей, которые приближались к месту его обитания. Вскоре монстр стал чрезвычайно опасен, и жители деревни и поместья поняли, что медлить больше нельзя.