Ей было 27 лет, но выглядела узница как 10-летнее дитя

Девушкой в хлеву оказалась Евдокия Воробьёва и была она не девочкой, а уже вполне взрослой девицей 27 лет. Но как внешне, так и внутренне она мало чем отличалась от ребёнка - в 10 лет она перестала расти, но все изменения гормональные и возрастные она пережила вовремя, как и полагается. Евдокия страдала от формы умственного развития - речь ей давалась связно, пусть даже и с небогатым словарным запасом. Она всё понимала, но была девушкой наивной и плохо соображала.

Дусю никто и никогда в деревне даже не рассматривал как возможную невесту, а в детстве, над ней, как и над всеми скудоумными, смеялись. Девушка росла никому не нужной, да ещё и отец регулярно избивал её просто за факт рождения "не такой" и за то, что она теперь останется в семье. А как же, лишний рот, да и вообще... Не девка, позор. Матушка, кстати, Дусю жалела и старалась защитить. Какое-то время.