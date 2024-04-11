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Ей было 27 лет, но выглядела узница как 10-летнее дитя

Ей было 27 лет, но выглядела узница как 10-летнее дитя

Автор:
11 апреля 2024 18:37
Сообщество : Истории
Метки: Крестьяне   Страшное   дети   интересное   история   люди   произвол   царская россия   
3935
9

История эта произошла в конце 19 века. Отец посадил свою взрослую дочь на цепь, будто собаку, в загоне для скота. Но что же такого могло произойти, чтобы близкие люди так обращались несчастной?
Фото в посте будут иллюстрировать примерный уклад жизни в деревнях в те годы.

Шёл март 1879 года. Место: Мышкинский уезд в Ярославской губернии. Обычная деревенька, каких было много по всей России, где мало земли пригодной для пахоты, а вот населения с избытком. Скудные урожаи, обветшалые дома, а нравы весьма ещё дикие.

Что может произойти, если объединить бедность, произвол власть имущих и патриархальный уклад жизни? То, что отец семьи - он бог. Злой и бессердечный. В его праве судить и наказывать свою жену, детей, вне зависимости от их возраста, невесток, сестёр, внуков, да и вообще любого, кто находится в доме.

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Когда уездный предводитель дворянства Опочинин оказался в родных местах, то один из местных крестьян рассказал ему, что в одном из домов родители долгие годы держат родную дочь на цепи. Все соседи (а точнее, вся деревня) прекрасно знают об этом, но никто даже не пытается ей помочь.

Опочинин, в компании полицейского пристава, его помощников и врача, немедленно направляются по указанному адресу. Там их встретили, мягко говоря, неприветливо. В огромной, но покосившейся избе жило аж три поколения Воробьёвых. Матерью семейства была вдова, а ещё в доме жили двое сыновей с жёнами и детьми.
Чиновники не стали долго осматриваться, а сразу направились в хлев: прошли мимо коровы, телёнка, овец с ягнятами и нашли самый крошечный загон. Он больше походил на просто закуток.

Проверяющие увидели страшное зрелище: куча прелой соломы, на которой, прикованная цепью к ноге, сидела маленькая девочка. Был ранний март и в хлеву было холодно, но пленница куталась в какие-то грязные тряпки.
Хозяйка дома подтвердила, что жительница хлева её дочь и при этом уже довольно взрослая. Но вот почему она сидит в грязи и холоде, вместо отапливаемой избы, ответить женщина так и не смогла. Земской врач настоял на немедленной госпитализации девушки.
История эта, забегая вперёд, стала очень известна в России и даже для тех лет она казалась абсолютно дикой и невообразимой.

Девушкой в хлеву оказалась Евдокия Воробьёва и была она не девочкой, а уже вполне взрослой девицей 27 лет. Но как внешне, так и внутренне она мало чем отличалась от ребёнка - в 10 лет она перестала расти, но все изменения гормональные и возрастные она пережила вовремя, как и полагается. Евдокия страдала от формы умственного развития - речь ей давалась связно, пусть даже и с небогатым словарным запасом. Она всё понимала, но была девушкой наивной и плохо соображала.

Дусю никто и никогда в деревне даже не рассматривал как возможную невесту, а в детстве, над ней, как и над всеми скудоумными, смеялись. Девушка росла никому не нужной, да ещё и отец регулярно избивал её просто за факт рождения "не такой" и за то, что она теперь останется в семье. А как же, лишний рот, да и вообще... Не девка, позор. Матушка, кстати, Дусю жалела и старалась защитить. Какое-то время.

Но за восемь лет до приезда Опочинина случилось страшное: выяснилось, что 19-летняя слабоумная беременна, да ещё и срок уже поздний. Отец был в ярости и начал орать, выясняя, как же такое случилось. Девица, ничего не подозревая, спокойно рассказала о Савелии - причётнике соседнего села, который в свободное время совращал Евдокию, пользуясь её глупостью и наивностью.
Причётник - это такой служитель церкви категории "и швец, и жнец" - разнорабочий, уборщик, помощник священника, псаломщик. Но не духовное лицо. Савелий был, разумеется, женат, обременён детьми, по выходным и праздникам служил в церкви. Ну а как выдавалась свободная минута - насиловал слабоумную.
Отец семейства, разумеется, рванул к Савелию, но тот от всего сказанного Дусей открестился и никого он там, мол, "не портил".
Вскоре у Воробьёвых родился новый член семьи, а вот Евдокия после родов сбежала.

Сбежала она не к кому-нибудь, а к отцу своего ребёнка Савелию, со словами, что теперь же она его жена. Савелий схватил Евдокию, отвёз обратно домой. Вот только пользоваться слабоумной он не перестал - встречи в лесочке продолжались. Причётник пудрил ей мозги, пел что-то про любовь и женитьбу, а девушка, с умственным развитием девочки, верящей в сказки, разумеется, верила.

Воробьёв такого терпеть не мог и сначала хлестал дочь кнутом, а когда это не помогло, то отвёл в хлев и привязал Дусю к ограде.

Девушка была раздета до нижней рубашки, спала на сене или соломе. Зимой ей бросали тряпки, чтобы не околела, а ела она там же, где и справляла нужду.

Новость о том, что Воробьёв держит слабоумную дочь в хлеву быстро разнеслась по деревне, но народ не делал из этого проблемы. Мол, гуляет же, а как иначе. Тот факт, что её регулярно насиловали и что Евдокия вообще не понимала и не анализировала свои действия, вообще не брался в расчёт. Про лечение и говорить не стоит.

Через год плена Воробьёв-старший скончался. Мать и старшие братья жалели Евдокию и решили попробовать отпустить Дусю. Но та, уверовавшая в любовь до гроба, тут же побежала к своему избраннику. Скотина-причётник вообще был не против продолжать пользоваться телом девицы. Воробьёвы как-то сначала не делали проблемы из того, что их дочь сбегает, но вскоре она, ожидаемо, принесла в дом второго ребёнка, а за ним и третьего. Детки, кстати, все трое были здоровыми, крепкими и не умственно отсталыми. Росли они наравне с остальными детьми и их никто ни в чём не ущемлял.

Старшие братья пошли говорить с дураком Савелием, но тот, на голубом глазу, отнекивался, несмотря на то, что свидетелей их встреч было множество. К сожалению, прознав о том, как легко совратить Дусю Воробьёву, другие парни из деревни тоже начали пользоваться ею, так что вопрос отцовства третьего ребёнка был под вопросом.

Разумеется, семейство не устраивало, что в доме появляются лишние рты. Удивительно даже, что старшие братья не избавились от сестры окончательно, прикончив её по-тихому, а предпочли вернуться к отцовским методам.

Вот так 22-летняя Евдокия Воробьёва снова была посажена на цепь. С дочерью говорила только мама, а остальные заходили к ней исключительно принести еды, да переменить солому. Ну и племяннички забегали поиздеваться над ненормальной тёткой.

За шесть следующих лет Дуся почти полностью разучилась говорить, она перестала идентифицировать себя как человека, став той, кто обычно живёт в хлеву - животным.
В больнице, куда её привезли по настоянию врача, стало ясно, что у случившегося необратимые последствия. Опочинин смог найти ей место в специальном доме для умалишённы, которых тогда в России было очень мало. Воробьёвы никогда бы не смогли этого сделать.
Опочинин хотел забрать и детей Евдокии, чтобы дать им место в воспитательном доме, но тут уже семья настояла, чтобы те остались в доме.

Никакого суда не было. Следствие было, а вот предъявить было, по сути, и нечего - все свидетели резко замолчали, а сама жертва уже ничего внятного сказать была не способна.

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Метки: Крестьяне   Страшное   дети   интересное   история   люди   произвол   царская россия   
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16k
Ёшкин кот 2 часа назад
"Евдокия страдала от формы умственного развития - речь ей давалась связно, пусть даже и с небогатым словарным запасом." (с)

А теперь вопрос - что хотел сказал автор? И не страдает ли автор также от "формы умственного развития" ?

И да. История о ловких причетниках и иных приказчиках банальна в РИ. Достаточно вспомнить письма Чехова, в которых он писал, что четверть крестьянского населения в РИ начала 20 века больна бытовым сифилисом. И этот факт точно не говорит о высокодуховности.
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−3
Игорь 10 минут назад
Здравcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде.

Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов вернуть c первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номер телефона на любую cумму: +7 952 133 65 10 (баланc номера телефона у оператора или по CБП)

Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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3k
Autumn2015 38 минут назад
Кстати эта "философия" жива до сих пор - слышала от женщины с высшим гуманитарным! образованием , как она возмущалась, что её брат вынужден был жениться, потому что они с девушкой гуляли в парке, где он ее изнасиловал и она забеременела. Спрашиваю - " Так а чего насиловал?" - " Так он же мужик! Кобель! Думать надо было, куда пошла!"
Парк к слову был ухоженный, городской, с дорожками , лавочками и аттракционами.
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17k
Марина 2 часа назад
А что объективно они могли сделать? Странно, что она не "умерла" при очередных родах. Значит любили её, раз тратили не неё и без того скудные ресурсы.
Сейчас для таких тоже выбор невелик, либо спецусереждение, либо постоянный контроль. Иногда, можно добиться стерилизации такого инвалида, так как познав радости секса, такие от него не отказываются.
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9k
Гвоздь 2 часа назад
обычная крестьянка в свои 35 напоминает одного не самого молодого политического деятеля, или мне кажется? Или её именно поэтому и запостили?
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Галочка, которая умерла
  • Дата регистрации: 21.10.2021
  • 602 поста (518 в горячем)

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