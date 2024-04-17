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Скорость была небольшой, но этого оказалось достаточно для трагедии

Скорость была небольшой, но этого оказалось достаточно для трагедии

Автор:
17 апреля 2024 10:51
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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Госавтоинспекция Лениногорска опубликовала ролик, в котором 75-летняя пенсионерка не спешившись на пешеходном переходе столкнулась с автомобилем Киа по управлением 45-летней женщины. К сожалению, дама на велосипеде не выжила.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешеходный переход   смертельное ДТП   
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13  комментариев
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1k
Darki Час назад
Ну с такими исполнениями это прям удивительно что она до 75ти дотянула
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17k
GROMOZEKA Час назад
Это из того разряда бабок, которые перебегая шестиполосную магистраль в неположенном месте, выставляют руку типа «всем стоять!».
До древности дожила, а мозгов как у курицы.
Спортсменка х@ева
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Водителя жаль . Теперь по судам затаскают и глядишь еще и посадят .
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10k
Trenzel2003 Час назад
Даунито хромосомо!
В ПДД ясно сказано что велосипедист обязан при переходе улицы по пешеходному переходу взять свое ТС в руки и идти пехом.
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79k
Viktor 2 часа назад
А у нас им разрешили (к великому сожалению) ехать через ПП не спешившись, но с двумя оговорками - скорость не быстрее пешехода и не мешая им (пешеходам)! Так вы думаете они их соблюдают? Хрен там, летают как в жопу раненные!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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