Скорость была небольшой, но этого оказалось достаточно для трагедии

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Госавтоинспекция Лениногорска опубликовала ролик, в котором 75-летняя пенсионерка не спешившись на пешеходном переходе столкнулась с автомобилем Киа по управлением 45-летней женщины. К сожалению, дама на велосипеде не выжила.
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До древности дожила, а мозгов как у курицы.
Спортсменка х@ева
В ПДД ясно сказано что велосипедист обязан при переходе улицы по пешеходному переходу взять свое ТС в руки и идти пехом.
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