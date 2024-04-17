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А теперь «Горбатый»!: за что советские водители так любили и ненавидели знаменитый ЗАЗ-965

А теперь «Горбатый»!: за что советские водители так любили и ненавидели знаменитый ЗАЗ-965

Автор:
17 апреля 2024 09:22
Сообщество : Автомир
Метки: ЗАЗ-965   авто   водитель   консервная банка   машина   факты   фото   
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Легендарный знаменитый ЗАЗ-965 - первый автомобиль моего бати. Позвольте, дорогие друзья, кое-что интересное о сей славной машинке вам поведать.

Итак, ЗАЗ-965. Встречался этот автомобильчик на наших автодорогах вплоть до девяностых годов. И удостоился целой россыпи звучных прозвищ. Сразу вспоминаю: «чебурашка», «жужа», «запор», «консервная банка». И, конечно же, «Горбатый» - за характерную форму задней части кузова.

Вот она, легенда на века! Красотки так и липнут :)

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Сегодня внешний вид и скромные габариты этой машинки вызывают у водителей лишь легкую улыбку. Но на самом деле, ЗАЗ-965 следовал в общем тренде послевоенной европейской моды на микроавтомобили. Ввиду царившей в старом свете бедности свои малютки-машинки выпускали почти все страны Европы - Франция, Италия, Германия.

Именно итальянский миниавтомобиль ФИАТ-600 и был взят за основу нашего «Горбатого». Хотя ни о каком бездумном копировании речи не идет - ЗАЗ-965 от своего итальянского собрата отличался прямо значительно. Могу так сказать - от «итальянца» в «Горбатом» остались разве что сама концепция да некоторый внешний вид кузова.

Идея создать собственный дешевый легковой автомобиль появилась в СССР еще в середине 1950-х годов. Ибо доходы и уровень жизни населения стремительно росли. Соответственно от партии требовалось и народную машину советским людям срочно в повседневнное распоряжение предоставить.

Любопытно, что поначалу новый автомобиль должен был собираться на Московском автозаводе (МЗМА). И потому по-первой назывался соответственно «Москвич-444». Однако в Москве собрали лишь первый опытный экземпляр.

Но затем МЗМА оказался слишком занят выпуском куда более крутого 402-го «Москвича». А потому производство «малыша решением партии и правительства передали прямиком на Украину. На Запорожский завод «Коммунар», прежде производивший сельскохозяйственную технику: комбайны да сенокосилку.

Новый автомобиль допилили на Запорожье. И уже «Запорожец» впервые представлен был на ВДНХ в 1959-м году. А на конвейер серийно встал в следующем 1960-м.

Микролитражный ЗАЗ-965 в 1950-е годы стал первым по настоящему народным и более-менее доступным ширнармассам советским автомобилем. Если те же «Победу», 21-ю «Волгу» или 402-го «Москвича» позволить себе мог, прямо скажем, далеко не каждый рядовой водитель.

Посудите сами, дорогие друзья - ЗАЗ-965 в 1960-е годы стоил около 2200 рублей. При цене той же 21-й «Волги» почти в 6 тысяч «деревянных».

Новый автомобиль расходовал около 5,5 литров бензина на сто километров. И под управлением иного смельчака вполне мог разогнаться аж до серьезных ста километров в час.

Повышенной проходимостью, ЗАЗ-965, прямо скажем, не отличался. Хотя со своим плоским днищем умудрялся проползать там, где любая другая легковушка советская сдавалась.

В любом случае, ввиду постоянного общесоветского дефицита автомобилей «Горбатый обязательно встречался от асфальтового центра Москвы до грунтовых дорог на селе. Независимо от климата или времени года.

Двери 965-го открывались по старинке - назад. Из-за чего в случае небрежного закрытия запросто могла распахнуться на ходу. Со всеми вытекающими негативными последствиями.

Движок нашего героя со своим непродуманным воздушным охлаждением частенько перегревался. Отчего обычной картиной жарким летом в СССР были «Горбатые», разъезжавшие с открытыми подпертыми палкой капотами.

Еще одним минусом ЗАЗ-965, помимо крайне тесного салона, являлось фактическое отсутствие багажника. Ведь сзади у нашего героя, ясное дело, помещался движок. А в переднем отсеке - бензобак, запаска, постоянно нужные ремонтные инструменты.

ЗАЗ-965 выпускался во множестве модификаций. Это и знаменитая «Инвалидка» с ручным управлением. И пикап, и даже почтовый фургон.

И да, милиция тоже на таких «Горбатых» без проблем каталась в свое время - на службе в ГАИ.

Наш популярный герой успел не раз сняться в кино. В том числе, в знаменитой комедийной ленте «Три плюс два» режиссера Генриха Оганесяна. На машинке там катались по крымским дорогам главные красавицы советского кино начала 1960-х: Натальи Фатеева и Кустинская.

Как главный советский символ попал «ЗАЗ-965» и в американский фильм «Золотой глаз» о приключениях Джеймса Бонда, где его беспощадно «чинили» большим молотком.

Конечно же, в знаменитом «Простоквашино» наш герой тоже успел отметиться. Как первый личный автомобиль самого дяди Федора, что он вместе с папой-академиком вместе в квартире до ума доводил.

Существовала, кстати, и продвинутая экспортная модификация «Горбатого» - так называемая Jalta ("Ялта"). Этот автомобиль для продажи за бугром оснастили модными молдингами, радиоприемником, наружными зеркалами заднего вида. А также более мощным 30-сильным движком (против 27 л.с у оригинала).

ЗАЗ-965 сходил с конвейера не так уж долго - всего 9 лет, с 1960-го по 1969-й гг. Несколько раз модифицировался. И, наконец, был заменен уже более новым ЗАЗ-966.

Однако выпущен был 965-й в немалом количестве свыше 320 тысяч штук. Долго потом еще гонял по советским дорогам. И навсегда остался в сердцах многих советских водителей - как первый ламповый автомобиль их далекой юности.

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Метки: ЗАЗ-965   авто   водитель   консервная банка   машина   факты   фото   
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18  комментариев
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79k
Viktor 2 часа назад
Единственная машина в мире, наверное, у которой лобовое и заднее стекло взаимозаменяемые (в дальней дороге поймал камень, поменял и поехал дальше)!
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1k
Вася 7 минут назад
У деда был, они к нам в гости за 400 км приезжали, а когда мы летом у них были на каникулах, гоняли на море и рыбалку, крутая штука!
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21k
КВТИУ-80 21 минуту назад
Комментарий к фото
Такое впечатление, что подружка с мечтающим взглядом подготовила нашпигованного гуся для готовки в голубой духовке
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8k
Vladimir Полчаса назад
За что любили? За цену и проходимость. Два человека легко ось из колеи на твердый грунт переставляли.
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Да где у него горб-то? Которого нет у Фиата!
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7k
Харон ( Χάρων) 39 минут назад
- А почему мотор не спереди, а сзади?
- Чем думали - туда и поставили.
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29k
Matrosskin 44 минуты назад
Не был он "ушастым" , всегда был "горбатым". "Ушастый", "ушастая мыльница" - 966, с воздухозаборниками вместо "тёрок"
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1k
Сид 48 минут назад
Как можно ездить без боковых зеркал заднего вида?
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8k
Сергей 49 минут назад
Ссылка youtu.be
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43k
Сергей 51 минуту назад
Запор, был огого. Дно как у корыта. Проходимость как у внедорожника. А за счет того что дверь открывалась назад, можно было давить на газ и ещё толкать машину.
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17k
sgb66 52 минуты назад
Автор попутал чутка. У горбатого движок редко перегревался, если его сильно задрочат только. Это у 966 и 968 было болезнью потому что масса машины выросла и сил не стало хватать. С появление 40 сильного движка проблема не ушла ибо новый движок получился малоресурсным.
По поводу проходимости автор тоже облажался. На горбатом при том что он не полноприводный, можно было проехать там, где не всякий УАЗ проедет. Подвеска независимая, база короткая, днище плоское, развесовка более 50% на ведущую ось. А если застрянет, его могли пара мужиков выдернуть из колеи.
И ещё плюс у всех заднеприводных ЗАЗ был - удобная посадка водителя.
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17k
Kostick Час назад
мне всегда нравилось, как у него поворотники включались) тумблером, трёхпозиционным, практически посредине приборной панели.
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6k
hhwost Час назад
"горбатый" был стильный, по причине в основе своей тянутости с итальянского Фиат 600. вот умеют макаронники это, вот не отнять. (хотя Москвич 444 после изменений даже лучше Фиата смотрелся, имхо).
несмотря на предпоследнее (перед "инвалидкой") место в ценовых сегментах, прокатиться на такой машине и сейчас не в падлу и прикольно. тот редкий случай, когда из "дёшево, просто и красиво" не надо выбирать любые два, а все три в наличии.
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3k
friday2009 Час назад
Чебурашка он же ушастый это как раз 966 модель
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3526 постов (3357 в горячем)

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