А теперь «Горбатый»!: за что советские водители так любили и ненавидели знаменитый ЗАЗ-965

Итак, ЗАЗ-965. Встречался этот автомобильчик на наших автодорогах вплоть до девяностых годов. И удостоился целой россыпи звучных прозвищ. Сразу вспоминаю: «чебурашка», «жужа», «запор», «консервная банка». И, конечно же, «Горбатый» - за характерную форму задней части кузова.

Вот она, легенда на века! Красотки так и липнут :)