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Дети мигрантов разгромили автомобиль, закидав его камнями

Дети мигрантов разгромили автомобиль, закидав его камнями

Автор:
16 апреля 2024 10:36
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Видео   авто   воспитание   дети   мигранты   
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В Челябинской области произошло культурное обогащение, детям мигрантов было скучно и они решили что-нибудь разрушить.

Их выбор пал на чёрный автомобиль, они как дикари начали вплотную закидывать его камнями. Сирена гудела на всю округу, но им было плевать, что придет хозяин, они продолжали уничтожать чужое имущество

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Метки: Автомобиль   Видео   авто   воспитание   дети   мигранты   
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28  комментариев
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9k
Андрей 2 часа назад
До принесения извинений и депортации всего "табора" 3,2,1...
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24k
Shtoppi 4 минуты назад
еще одно подтверждение в пользу того, что мигрнтское дикое говноне не должно жить в России, ни в каком виде.
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23k
Killgrave 8 минут назад
Черные мрази и их личинки. Паразиты и последствия заражения чурками.
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3k
Алекс 10 минут назад
может просто начать игру "Увидел чурку - п.и.з.д.и". пора бы....
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5k
SmartCat101 11 минут назад
дети известны, родители известны -выслать весь этот свинячий табор обратно
пусть в соих аулах эти дети ослиным говном в крестики нолики играют!!!
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15k
кот базилий Полчаса назад
Во что страну превратили, Гарант ау!
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1k
D. K Полчаса назад
Лекарство.
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893
Ринат Фамутдинов 36 минут назад
Я не видел и говорю со слов друга (он пожизненный таксист), детишки чуркобесов начали бросать в машину камни! Сразу(!) по служебке (рации) всем объявил и таксисты стали прибывать!!! Детишки пытались рассосаться, увы, не всем удалось!!! Тут папашки детишек прибежали!!! Ну и таксисты этим вломили по самое не хочу!!! Потом прибыла полиция. папашек повязали штук несколько... В оконцовке их главный чуркобес привёз деньги на возмещение морального и материального ущерба...
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13k
Б.Касторский 44 минуты назад
Может обычай какой национальный. Нас же учат терпимости и принятию чужих и иной раз чуждых особенностей гостей.
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63k
Олег 47 минут назад
я недавно был а подобной ситуации. Запищал брелок, я вышел. Какой-то неадекват пинает мне двери, разбил заднее стекло. Вырублю= сяду. Вызвал доблестную полицию, они приехали через 12 часов. Стекло поменял, двери выгнул обратно, но не вижу смысла шпаклевать и красить
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42
SAMAREC 48 минут назад
Макаки какие-то. Опять кто-то забыл в зоопарке клетку закрыть.
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9k
Владимир 49 минут назад
Всех в палками неделю бить,с родителей пару мультов штраф и отправить всю кучку чертей обратно в обезьянник.
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12k
Том Сойер 54 минуты назад
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9k
krivsan 54 минуты назад
в горы вместе с табором,пускй в ишака бросают камни
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Комментарий удален. Причина: трэш
55k
26k
ЦСКА Час назад
Ссылка www.youtube.com
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
дикари машину видать первый раз увидели кроме ишака
Ссылка youtu.be
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14k
Владимир 2 часа назад
Ну вот и понятно, почему на родине они в говне живут.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 755 постов (707 в горячем)

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