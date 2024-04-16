Дети мигрантов разгромили автомобиль, закидав его камнями

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В Челябинской области произошло культурное обогащение, детям мигрантов было скучно и они решили что-нибудь разрушить.
Их выбор пал на чёрный автомобиль, они как дикари начали вплотную закидывать его камнями. Сирена гудела на всю округу, но им было плевать, что придет хозяин, они продолжали уничтожать чужое имущество
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Метки: Автомобиль Видео авто воспитание дети мигранты
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пусть в соих аулах эти дети ослиным говном в крестики нолики играют!!!