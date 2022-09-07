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В Архангельске водитель внедорожника сбил пятилетнюю девочку во дворе дома

В Архангельске водитель внедорожника сбил пятилетнюю девочку во дворе дома

Автор:
07 сентября 2022 13:21
Сообщество : Аварии
Метки: Land Cruiser   Toyota   аварии   авто   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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Во дворе многоквартирного дома по улице Почтовый тракт 46-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил пятилетнюю девочку.

Источник:

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Метки: Land Cruiser   Toyota   аварии   авто   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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40  комментариев
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4k
Copycat 2 часа назад
Нихера себе олень! Ну кто блин гоняет на такой скорости по двору? от кого он оторваться пытался то?
сказал бы грубей да вот материться тут нельзя
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1k
DDM 7 минут назад
Вот только вчера объяснял похожему уроду, который с визгом влетал во двор, что не надо ездить с такой скоростью. Послушал про "А где знаки?!", "А я не видел!" и прочий словесный мусор, который люди говорят, чтобы от них отстали.

Хорошо, что девочка жива и почти здорова! Если просто смотреть видео, то кажется, что уже всё.
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1k
Р Х 9 минут назад
Гонщег херов. Расстрелять!
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10k
Oleg 10 минут назад
ля, пздц. чес говоря, только ярков выраженные м удаки так летят по дворам. По двору, когда обзора 0, когда фиг знает кто откуда выскочит , ты не едешь, ты крадёшься.
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4k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
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1k
Василич 23 минуты назад
Там скорость была явно ниже 20км/ч )
Все вопросы к маме
И да, мнение опытных велосипедистов и самокатчиков мне не интересно!
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−12
synco Полчаса назад
Вроде бы семейный человек на крузаке (судя по багажнику на крыше), свои дети, наверное есть... А гонит по двору так, будто на всех вокруг пох или он предвидит будущее. Печально это, конечно.
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1k
Алексей Гулевич 36 минут назад
хренаа се - отпустили домой .после такое ролика, ...крузовод шёл на крейсерской во дворе - не удивлён ...
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3k
Бровеносец в потёмках 38 минут назад
Что тут сказать - успел мужик, только не туда, куда так торопился...
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−35
toreemilo 42 минуты назад
От Москвы до самых до окраин,
с южных гор до северных морей
домой орки в мешках прибывают.
Не видать им белых "Жигулей" !
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1k
4EPMET 45 минут назад
5 км/час - скорость движения на придомовой территории. Как аксиому запомнить надо!
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22k
Inter 53 минуты назад
скорость чет не маленькая была походу..хорошо хоть жива.. двор конечно жесть..я бы в таком полз на машине
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8k
Ntvl 54 минуты назад
не гоняйте во дворах и смотрите по сторонам, когда между машин едите. Простое правило!
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34k
Aleks 56 минут назад
Ехал бы как положено, 20 кмч, успел бы среагировать.. Теперь будет платить и каяться.
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4k
Николай Час назад
А чего тут думать, в тюрьму мужика. Я во вдоре еле еду всегда, столько раз было, что дети выбигали из-за машины и у меня всегда был запас по торможению.
Дворы еще убого спроектированы, что за шоссе между подъездом и игровой площадкой? Почему нельзя было подъезд авто сделать с одной стороны, а магащины, площадки, школы, сады с другой?
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−35
toreemilo Час назад
скорость как раз и спасла ! отлетела . а то под колёсами была бы ...
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1k
Шурман Час назад
У нас в городе скорость 30 , вдорах скорость 10 , если не дай бог такое произойдет просто разчехлю и пулю себе в лоб пущу ! ребенку здоровья .
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5k
rutt Час назад
Потом будет этот удод возмущаться, что лежачих поецейских в каждом дворе установят. А кстати надо бы. Достали эти короли 40 метров придомовой дороги.
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762
Arti Час назад
Почему пост не назвали: девочка выбежала под колёса автомобиля
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10k
Rus77 Час назад
В этой ситуации ещё далбайоб, кто машину у подъезда поставил!
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8k
Мариус Час назад
мДа уж.... Цифры более чем приблизительные, но для некоторой оценки произошедшего это все же что-то...

Тормозной путь примерно 2 корпуса авто я насчитал. При длинне ЛК200 это чуть меньше 9 метров получилось

Формула расчета скорости автомобиля в момент торможения: V = (s * kc * 254 / kt)), где V - скорость в км/ч. S - тормозной путь в метрах kt - коэффициент торможения автомобиля 1 - легковой автомобиль 1.2 - грузовой автомобиль ks - коэффициент сцепления автомобиля с дорогой 0.7 - сухой асфальт 0.4 - мокрый асфальт 0.2 - укатанный снег 0.1 - обледенение. Смотрите также - расчет тормозного пути автомобиля.

V = (9*1*254/0.7) = (9*1*362,8) = 3265,2 = 57,14(км/ч)
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