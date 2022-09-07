В Архангельске водитель внедорожника сбил пятилетнюю девочку во дворе дома

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Во дворе многоквартирного дома по улице Почтовый тракт 46-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил пятилетнюю девочку.
Видео ГИБДД УМВД России по городу Архангельску
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Малышка получила ссадину лба и перелом ключицы. После оказания помощи её отпустили домой.
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Метки: Land Cruiser Toyota аварии авто видео дети дтп пешехода сбили
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сказал бы грубей да вот материться тут нельзя
Хорошо, что девочка жива и почти здорова! Если просто смотреть видео, то кажется, что уже всё.
Все вопросы к маме
И да, мнение опытных велосипедистов и самокатчиков мне не интересно!
с южных гор до северных морей
домой орки в мешках прибывают.
Не видать им белых "Жигулей" !
Дворы еще убого спроектированы, что за шоссе между подъездом и игровой площадкой? Почему нельзя было подъезд авто сделать с одной стороны, а магащины, площадки, школы, сады с другой?
Тормозной путь примерно 2 корпуса авто я насчитал. При длинне ЛК200 это чуть меньше 9 метров получилось
Формула расчета скорости автомобиля в момент торможения: V = (s * kc * 254 / kt)), где V - скорость в км/ч. S - тормозной путь в метрах kt - коэффициент торможения автомобиля 1 - легковой автомобиль 1.2 - грузовой автомобиль ks - коэффициент сцепления автомобиля с дорогой 0.7 - сухой асфальт 0.4 - мокрый асфальт 0.2 - укатанный снег 0.1 - обледенение. Смотрите также - расчет тормозного пути автомобиля.
V = (9*1*254/0.7) = (9*1*362,8) = 3265,2 = 57,14(км/ч)
В любом случае не 20 км/ч для двора.