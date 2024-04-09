Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора

Соколов рассказал, что китайские бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в России в количественном выражении, их доля в декабре 2023 года достигла рекордных 60%. Он отметил, что АвтоВАЗ, «закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю лишь чуть более 9%». «Это значит, что оставшиеся 90% денежных средств просто вымываются из России за рубеж», — сказал Соколов.



Для информации: утилизационный сбор — единовременный платеж при покупке автомобиля из-за границы за утилизацию транспорта в будущем.



Так, например, при покупке из-за границы для личного пользования машины младше трех лет с двигателем объемом от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см нужно заплатить 970 000 рублей. Для такого же автомобиля, но старше трех лет, размер утильсбора составит более 1 485 000 рублей.