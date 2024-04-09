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Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора

Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора

Автор:
09 апреля 2024 11:44
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   закон   машина   налог   
956
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Вчера вышла новость, от которой, мягко говоря, бомбит. Президент АвтоВАЗа заявил, что люди голосуют рублём и выбирают иностранные автомобили, а не отечественные и предложил ещё выше поднять ставку утилизационного сбора. Правильно, зачем делать собственную АКПП, зачем улучшать качество автомобилей ЛАДА, можно ведь просто поднять налоги всем остальным.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Сделано у нас   авто   автомир   автомобили   завод   закон   машина   налог   
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12  комментариев
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8k
Андрей 19 минут назад (изменен)
"Соколова предложил увеличить утилизационный сбор для защиты российского автопрома."

А чтобы никому не было обидно - автомобили ВАЗа тоже подорожают. Как они надоели со своим "протекционизмом".
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1k
Opliut 9 секунд назад
Я не пойму почему всё время ссылаются на Соколова??? Председателем совета директоров автоВАЗа является Денис Мантуров. За ним вся ответственность за решения.
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24k
Valiko Полминуты назад
Этого п#дораса надо так же ставить к стене, как Паслера, чтобы он отвечал и за качество и за ценоообразование. Это ж натуральный диверсант, который действует в тылу народа на радость всем врагам!
Сидят это паразиты в своих кожанных креслах и реально словно крысы грызут и дамбы, и бюджет, и экономику, и обороноспособность страны.
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6k
Григорий Минуту назад
сначала посадить всех руководителей и конфисковать у них честно заработанное.
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61k
turyst 6 минут назад
Я вообще не понимаю названия "утилизационный сбор".

Это как?

Вообще-то, даже перекорёженный в ДТП автомобиль, где нет ни одной целой детали, представляет собой некоторую ценность.
Тупо ресурсы, утильсырьё.

Вообще-то, это владельцу должны платить за то, что он свой старый автомобиль отдаёт "на переплавку".

Скуяли он, отдавая свою собственность для обогащения других людей, ещё и приплачивать должен?
Причем дохрена и заранее.

_______

Читал, что самая богатая женщина в Японии, заработала свои капиталы, как раз на переработке мусора.
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9k
ишты 11 минут назад
А я-то считал, что утильсбор это просто плата за покупку автовазовской поделки, т.к. жига сразу является утилем. Сколько денег они из страны высосали на поддержку отечественного производителя ничего толкового не производя, сколько воров пасется вокруг завода уже многие годы! Обидно за державу, некому это ворье разогнать ссаными тряпками и создать нормальный завод, с нормальными конструкторами, нормальными работягами и с нормальными хозяевами, действительно поддерживающими российский автопром, а не свои карманы.
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40k
albedo 16 минут назад
Я не понял - а кто входит в российский автопром по легковым автомобилям кроме АвтоВАЗа?
Получается протекционизм одного завода.
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12k
Том Сойер 18 минут назад
«Это значит, что оставшиеся 90% денежных средств просто вымываются из России за рубеж», сказал Соколов.
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12k
Б.Касторский 23 минуты назад
Что меня впечатляет в ВАЗе, так это его непотопляемость. Никаких сравнений с другими непотопляемыми субстанциями.
Покупателю не нравится продукция? Улучшить качество? Для слабаков! Требуй дотаций и не один раз. Хрен с ним, что в итоге ничего не сделаешь и денег угробили, что хватило бы на пару заводов импортного производства. Подожди немного. Потом требой повысить заградительные пошлины и прочие налоги и сборы. Так глядишь и начнется продаваться своё го-но. Ну или не начнется. Тогда ещё что-нибудь попросить у государства.
Эффективный менеджмент!
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Добрый Бабайка
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