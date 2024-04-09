Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора

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Вчера вышла новость, от которой, мягко говоря, бомбит. Президент АвтоВАЗа заявил, что люди голосуют рублём и выбирают иностранные автомобили, а не отечественные и предложил ещё выше поднять ставку утилизационного сбора. Правильно, зачем делать собственную АКПП, зачем улучшать качество автомобилей ЛАДА, можно ведь просто поднять налоги всем остальным.
Экспертный совет при комитете промышленности и торговли Госдумы под председательством президента АвтоВАЗа Максима Соколова предложил увеличить утилизационный сбор для защиты российского автопрома.
Совет предложил установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей. В ближайшее время предложение конкретизируют и направят в Комитет по промышленности и торговле Госдумы и в уполномоченные органы исполнительной власти, сообщил АвтоВАЗ.
Совет предложил установить поэтапно растущую шкалу утильсбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей. В ближайшее время предложение конкретизируют и направят в Комитет по промышленности и торговле Госдумы и в уполномоченные органы исполнительной власти, сообщил АвтоВАЗ.
Соколов рассказал, что китайские бренды совокупно занимают больше половины рынка легковых автомобилей в России в количественном выражении, их доля в декабре 2023 года достигла рекордных 60%. Он отметил, что АвтоВАЗ, «закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю лишь чуть более 9%». «Это значит, что оставшиеся 90% денежных средств просто вымываются из России за рубеж», — сказал Соколов.
Для информации: утилизационный сбор — единовременный платеж при покупке автомобиля из-за границы за утилизацию транспорта в будущем.
Так, например, при покупке из-за границы для личного пользования машины младше трех лет с двигателем объемом от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см нужно заплатить 970 000 рублей. Для такого же автомобиля, но старше трех лет, размер утильсбора составит более 1 485 000 рублей.
Для информации: утилизационный сбор — единовременный платеж при покупке автомобиля из-за границы за утилизацию транспорта в будущем.
Так, например, при покупке из-за границы для личного пользования машины младше трех лет с двигателем объемом от 3 тыс. до 3,5 тыс. куб. см нужно заплатить 970 000 рублей. Для такого же автомобиля, но старше трех лет, размер утильсбора составит более 1 485 000 рублей.
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А чтобы никому не было обидно - автомобили ВАЗа тоже подорожают. Как они надоели со своим "протекционизмом".
Сидят это паразиты в своих кожанных креслах и реально словно крысы грызут и дамбы, и бюджет, и экономику, и обороноспособность страны.
Это как?
Вообще-то, даже перекорёженный в ДТП автомобиль, где нет ни одной целой детали, представляет собой некоторую ценность.
Тупо ресурсы, утильсырьё.
Вообще-то, это владельцу должны платить за то, что он свой старый автомобиль отдаёт "на переплавку".
Скуяли он, отдавая свою собственность для обогащения других людей, ещё и приплачивать должен?
Причем дохрена и заранее.
_______
Читал, что самая богатая женщина в Японии, заработала свои капиталы, как раз на переработке мусора.
Получается протекционизм одного завода.
Покупателю не нравится продукция? Улучшить качество? Для слабаков! Требуй дотаций и не один раз. Хрен с ним, что в итоге ничего не сделаешь и денег угробили, что хватило бы на пару заводов импортного производства. Подожди немного. Потом требой повысить заградительные пошлины и прочие налоги и сборы. Так глядишь и начнется продаваться своё го-но. Ну или не начнется. Тогда ещё что-нибудь попросить у государства.
Эффективный менеджмент!