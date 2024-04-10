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На М4 появился ещё один платный участок

На М4 появился ещё один платный участок

Автор:
10 апреля 2024 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: m4   Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   трасса   
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Компания «Автодор» ввела в эксплуатацию новый платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон». Это отрезок с 741-го по 803-й километр, расположенный на территории Ростовской области — на пути из Москвы к южным регионам России. «Автодор» благоустроил его и опубликовал тарифы.

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Метки: m4   Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   трасса   
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7  комментариев
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40k
albedo Час назад
Когда же они нажрутся то!!!!
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1k
Darki 36 минут назад
Как же я не удивлён.
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17k
Kostick 43 минуты назад
мрази то какие, взяли бесплатную дорогу, покрасили асфальт - вуаля! платником назвали.
транспортный заплати, акциз скотский в бензине заплати, утильсбор заплати. ещё и дороги платные)) кста, что там с альтернативной дорогой? м?
ps вот же негодяй байден! чтоб он всрался!)
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7k
Lexx 51 минуту назад
Т.е. с нуля они ничего не строили, а тупо взяли готовую дорогу, подмарафетили её чуток и давай ловандосы стричь.
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5k
A Час назад
Дело Соловья-Разбойника живёт
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1184 поста (1184 в горячем)

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