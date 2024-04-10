На М4 появился ещё один платный участок

На участке отремонтировали проезжую часть и обочины, установили барьерные ограждения, освещение и автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД). Также было организовано круглосуточное дежурство аварийных комиссаров.



Проанализировав аварийность на новом участке, «Автодор» может повысить скоростной режим до 110 км/ч.



С понедельника по четверг проезд легкового транспорта по новому 62-километровому участку будет стоить 200 рублей, в остальные дни, включая праздничные, — 250 рублей. Тариф для грузовиков вне зависимости от дня недели и времени суток — 600 рублей. Пункт взимания платы расположен в конце отрезка, на 803-м километре.