На М4 появился ещё один платный участок

1155
1
Компания «Автодор» ввела в эксплуатацию новый платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон». Это отрезок с 741-го по 803-й километр, расположенный на территории Ростовской области — на пути из Москвы к южным регионам России. «Автодор» благоустроил его и опубликовал тарифы.
На участке отремонтировали проезжую часть и обочины, установили барьерные ограждения, освещение и автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД). Также было организовано круглосуточное дежурство аварийных комиссаров.
Проанализировав аварийность на новом участке, «Автодор» может повысить скоростной режим до 110 км/ч.
С понедельника по четверг проезд легкового транспорта по новому 62-километровому участку будет стоить 200 рублей, в остальные дни, включая праздничные, — 250 рублей. Тариф для грузовиков вне зависимости от дня недели и времени суток — 600 рублей. Пункт взимания платы расположен в конце отрезка, на 803-м километре.
Проанализировав аварийность на новом участке, «Автодор» может повысить скоростной режим до 110 км/ч.
С понедельника по четверг проезд легкового транспорта по новому 62-километровому участку будет стоить 200 рублей, в остальные дни, включая праздничные, — 250 рублей. Тариф для грузовиков вне зависимости от дня недели и времени суток — 600 рублей. Пункт взимания платы расположен в конце отрезка, на 803-м километре.
Источник:
Ссылки по теме:
- Президент АвтоВАЗа предложил ещё выше поднять ставку утильсбора
- В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
- Раритетный довоенный Packard V12 выставили на торги
- В России появится новая дилерская сеть - Solaris. Названы официальные цены на автомобили
- Редкий родстер Lamborghini Veneno не хотят покупать
Новости партнёров
реклама
транспортный заплати, акциз скотский в бензине заплати, утильсбор заплати. ещё и дороги платные)) кста, что там с альтернативной дорогой? м?
ps вот же негодяй байден! чтоб он всрался!)