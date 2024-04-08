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Раритетный довоенный Packard V12 выставили на торги

Раритетный довоенный Packard V12 выставили на торги

Автор:
08 апреля 2024 16:28
Сообщество : Автомир
Метки: Packard V12   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
852
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На продажу выставили один из самых элегантных классических автомобилей довоенной эпохи, да ещё с заказным кузовом ателье Dietrich. Выпускавшийся с 1933 по 1939 год флагманский 12-цилиндровый Packard Twelve (в линейке марки тогда присутствовали также 8-, а позже и 6-цилиндровые модели) нельзя назвать совсем уж мелкосерийным, поскольку их было собрано свыше 35 тысяч, значительная часть которых сохранилась по сей день.
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Метки: Packard V12   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
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2  комментария
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10k
Zhora 39 минут назад
Это уже не просто автомобиль, а настоящее произведение искусства!
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vasilykopkov 20 минут назад
Красавец!!!
PS а пробег нафига скрутили?
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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