Раритетный довоенный Packard V12 выставили на торги

Популярность машины среди сильных мира тогда и среди коллекционеров сейчас объяснялась не только впечатляющим экстерьером и роскошным салоном, но также мотором удачной конструкции. Нижнеклапанный V12 объёмом от 6.9 до 7.8 литра, в зависимости от поколения, обеспечивал приличную мощность по меркам своего времени и имел тихий и плавный ход, что было обязательным для машин представительского класса, каким являлись Packard.



Большинство Packard Twelve поставлялись клиентам в заводском исполнении. Версии с заказными кузовами от LeBaron и Dietrich стоили дороже, и теперь ценятся значительно выше. Одна из таких машин в кузове четырёхдверный кабриолет-седан от Dietrich торгуется сейчас на аукционе Bring a Trailer.



Packard Twelve укомплектован 160-сильным 7.3-литровым V12 с 2-камерным карбюратором Stromberg, спаренным с 3-ступенчатой механической коробкой передач. Барабанные тормоза на всех колёсах с механическим приводом и вакуумным усилителем. Передняя и задняя подвески включают в себя неразрезные мосты с листовыми рессорами и гидравлическими рычажными амортизаторами двойного действия, жёсткость которых можно регулировать посредством рукоятки под приборной панелью. Шасси оснащено автоматической системой смазки Bjiur. В салоне имеется выдвижная стеклянная перегородка между водителем и пассажирской зоной.



Этот автомобиль был продан новым в Лос-Анджелесе 90 лет назад и с тех пор сменил всего пару владельцев, угодив в итоге в частную коллекцию. Пройдя в XXI веке полную реставрацию кузова, мотора, шасси и салона до состояния нового, он собрал урожай наград на всевозможных конкурсах автокрасоты (Пеббл-Бич 2010, Амелия-Айленд 2011) и даже снялся в кино («Закон ночи»). Торги уже перевалили за отметку 701 000 долларов.