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Ехали водители, скучали...

Ехали водители, скучали...

Автор:
10 апреля 2024 07:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   учитель   
1644
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Водителям было скучно и они решили поучить друг-друга. Что из этого вышло - смотрите на видео.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   учитель   
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12  комментариев
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581
А П Час назад
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8k
Puans-on 51 секунду назад
Ещё когда ехали, подумал "знакомое место", а ух потом, ни с чем его не спутать.
Печаль.
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5k
SmartCat101 9 минут назад
сперва еле едет в левом ряду , а после того как ему наглядно показали как его езда "никому не мешает" лезет учить
баран какой-то за рулем беленькой машинки
это называется - двойные стандарты!
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23k
BiZ Полчаса назад
тошнот-дольоеб. обычное явление..
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7k
pinbalist Полчаса назад
Биба и Боба
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13k
Karelian 38 минут назад
Автор - (хотел написать "редкостный", но, к сожалению, нет) $$&^%%, нарушает по более тяжкой статье, потом ещё и учит.
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61k
dima423 51 минуту назад
Ну норм) Тут все достойны... главное нормальные не пострадали
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12k
Андрей Ма-С 56 минут назад
регик такой же дебил что и учитель. И самое главное этот кретин не понимает опасность долгой поездки параллельно с фурой.
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3k
Жирный бот Час назад
"в мире животных"
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11k
МихА 2 часа назад
Горе учитель, сам себя крайним сделал
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1335 постов (1362 в горячем)

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