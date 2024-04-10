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Водителям было скучно и они решили поучить друг-друга. Что из этого вышло - смотрите на видео.
Развязка на 1:25, но можно целиком
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Печаль.
баран какой-то за рулем беленькой машинки
это называется - двойные стандарты!
но там законы физики, а тут ПДД