Камнепад смял автомобили на Тайване

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На Тайване из-за землетрясения произошёл камнепад, который обрушился на проезжающие автомобили. Сообщается, что на этой дороге погибли два водителя.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили землетрясение камнепад машина смертельное ДТП
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