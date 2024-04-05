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Камнепад смял автомобили на Тайване

Камнепад смял автомобили на Тайване

Автор:
05 апреля 2024 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   землетрясение   камнепад   машина   смертельное ДТП   
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На Тайване из-за землетрясения произошёл камнепад, который обрушился на проезжающие автомобили. Сообщается, что на этой дороге погибли два водителя.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   землетрясение   камнепад   машина   смертельное ДТП   
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4  комментария
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79k
Viktor Час назад
Да, тут хрен угадаешь где стоять и вааще стоять или как рег тикать!
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36
gengroup Viktor 40 минут назад
к стенке притереться - самое безопасное...
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23k
Shtoppi Час назад
пздц там камушки попадали!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1324 поста (1342 в горячем)

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