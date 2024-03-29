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Без ДТП. Дорожные "разборки" в Омске

Без ДТП. Дорожные "разборки" в Омске

Автор:
29 марта 2024 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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В общем-то почти типичная ситуация при попытке разъехаться на узкой дороге. Но удивительно скорее то, что женщина оказалась более адекватной, чем мужчина на Солярисе. Обошлось без экшена и рукоприкладства.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   
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7  комментариев
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61k
dima423 2 часа назад
...мля какой эталонный дебилище... жаль ему никто бошку не разъепашил
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4k
kuchipachi 2 часа назад
места разъехаться вагон. почему надо было 4 минуты страдать там, мне не понятно...
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27k
Батончик 2 часа назад
Если слушать с закрытыми глазами, то ощущение будто первый секс с опытной женщиной
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93
ГТА Форевер 2 часа назад
Баранов много таких, у которых препятствие на их полосе, они тебе в упор едут и требуют уступить дорогу на основаниях - ну ты что не видишь? тебе что сложно? я тебя сейчас [мат] начищу!
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Король дорог, его величество собственной персоной!
Этот дятел еще в московских нечищеных дворах не ездил после обильного снегопада...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1297 постов (1314 в горячем)

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