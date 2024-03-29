Без ДТП. Дорожные "разборки" в Омске

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В общем-то почти типичная ситуация при попытке разъехаться на узкой дороге. Но удивительно скорее то, что женщина оказалась более адекватной, чем мужчина на Солярисе. Обошлось без экшена и рукоприкладства.
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