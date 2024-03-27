Женщина чудом спаслась от наезда машины

Жительница Пакистана может смело праздновать второй день рождения. В середине марта женщина чудом избежала наезда грузовика.
Авария, случившаяся 15 марта в городе Аспар (Северо-Западная пограничная провинция, Пакистан), была зафиксирована камерой наружного наблюдения. Женщина, неспешно передвигавшаяся по обочине дороги, оказалась на пути у потерявшего управление грузовика.
Местная жительница услышала шум надвигающейся опасности и успела отпрянуть в сторону, чем спасла свою жизнь. Со слов очевидцев аварийной ситуации, грузовик врезался в одноэтажное здание и заглох. Женщину, получившую травму ноги чуть позже отправили в больницу. Виновника ДТП задержали полицейские.
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