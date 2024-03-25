FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12702 поста • 855 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
По заявлению экспертов - "китайские автомобили не хуже ушедших из России иностранных брендов"

По заявлению экспертов - "китайские автомобили не хуже ушедших из России иностранных брендов"

Автор:
25 марта 2024 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1266
1
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рекомендует россиянам при выборе иномарки обратить внимание на машины из Китая. По его словам, китайские автомобили не уступают ушедшим из России иностранным маркам в качестве, а в некоторых случаях превосходят их в техническом оснащении.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
klop 2 часа назад
// Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh //

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
mbr 21 минуту назад
"...Автоэксперт отмечает, что у китайских автоконцернов, представленных в России, нет перебоев с комплектующими, что позволяет быстро получить требуемую запчасть..." -- барыга, если не обманет, не продаст.

Он не сказал главного: если вашей машине полгода, то проблем с запчастями нет. А если больше, то вы даже такой модели не найдете.


То, что китайцы делают навороченные и качественные автомобили, это факт.
Но качество не является главным. Главное это ремонтопригодность и надёжность.
А навороченность это чудовищный минус. Чем больше всяких бесполезных вундерфавель на борту, тем меньше надежность.

Я считаю, что если ставишь какой-то наворот на авто, то будь добр обеспечить гарантию хотя бы лет 15 на нее, и в случае поломки, будешь менять.
И вообще пора вводить правило, обязывающее обеспечить гарантию лет на 10..15 или пробег хотя бы на 500 тыс. Тогда и бесполезные навороты исчезнут и ремонтопригодность будет на высоте, когда просто будут копеечные расходники, меняемые по регламенту, независимо ни от чего, и надёжность будет на высоте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Друг Человека Полчаса назад
Конечно "лучше". Только пластиковые педали на морозе отламываются.
Песня была такая -
Я тебе, конечно, верю.
Разве могут быть сомненья.... (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
hairov Полчаса назад
Интересно, а сам эксперт Житнухин на чем ездит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Соломей Полчаса назад
легко отремонтровать кетайца, который прям сейчас выпускается?
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
Человек Наблюдающий Полчаса назад
Объясните невеже:
Ушли всякие там марки, рынок опустел, спрос выше предложения - цены вверх.
Пришли всякие Китайцы и наши ведра, предложение выше спроса - цены вверх.
Наsрать на кто лучше, кто хуже - Джаеку или омода врядли качественнее митсубиши, НО какого они стоят как S -класс в 2021?
Вопрос: Где тут ошибка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей Час назад
Какое мнение -такие и эксперты))))))) Ржу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
734
Quantimus Час назад
Судя по тому с какой скоростью меняется модельный ряд в Китае, починить потом 10-15 летний автомобиль оригинальными деталями не факт, что будет возможно. Если бы можно было менять автомобиль каждые лет 5, это не проблема, но, боюсь, что за МКАДом по крайней мере, ездят дольше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский Час назад
"Автоэксперт отмечает,...........для городской езды можно обойтись седаном, а для бездорожья потребуется внедорожник с полным приводом." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
573
Guilty Pleasure 2 часа назад
https://youtube.com/shorts/ajqUpEHLpr4?si=mWZkFGpAvPbuYI0Q
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ушли, ну и хер с ними! Непонятно назло кому, уши и мозг себе отморозили!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Олег 2 часа назад
"эксперту" выгодней продать. Китаец 5-10 лет уже гнилой как решето.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
Ну наконец-то,наши умы достигли хоть малейшего просветления.Что Китай уже очень давно делает хорошие вещи(авто в том числе).
Просто наши эксперты были сделаны в Китае в 90-х,по-этому они "шибпотреб".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1132 поста (1125 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27127



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом
"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия...
Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в Подмосковье
Вот и первые извинения подъехали: потерянное поколение глумится над трагедией в...
Набирающие популярность в сообществах
Главный синефил современности — как Квентин Тарантино переизобрел мейнстримное кино⁠⁠
Главный синефил современности — как Квентин Тарантино переизобрел мейнстримное кино⁠⁠
Как делали часы в Советском Союзе? Это можно увидеть в фильме «Сверстницы»
Как делали часы в Советском Союзе? Это можно увидеть в фильме «Сверстницы»
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото)
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Юмор#кот#автомобили#интересно#факты#авто аварии#забавно#улыбнуло#задержание
#фото#Прикол#машина#люди#позитив#аварии#дети#Китай#Реакция#изобретения
#в мире#теракт#Крокус сити холл#автомир#ДТП#милота#история#террористы#кошка#кино
Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Caviar выпустит очень дорогую позолоченную версию Apple Vision Pro (4 фото) Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью Китайцы сделали электромобиль Arcfox Alpha S5 с полностью проекционной приборной панелью 10 самых продаваемых кроссоверов в России 10 самых продаваемых кроссоверов в России Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов Китайцы показали электрический кроссовер за 11 тысяч долларов Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7 Состоялась премьера нового автомобиля Xcite X-Cross 7 Проект экстравагантного электроседана Mecha Dragon получил вторую жизнь Проект экстравагантного электроседана Mecha Dragon получил вторую жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться