По заявлению экспертов - "китайские автомобили не хуже ушедших из России иностранных брендов"

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Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рекомендует россиянам при выборе иномарки обратить внимание на машины из Китая. По его словам, китайские автомобили не уступают ушедшим из России иностранным маркам в качестве, а в некоторых случаях превосходят их в техническом оснащении.
Автоэксперт отмечает, что у китайских автоконцернов, представленных в России, нет перебоев с комплектующими, что позволяет быстро получить требуемую запчасть.
Житнухин рекомендует при выборе автомобиля учитывать условия эксплуатации. Например, для городской езды можно обойтись седаном, а для бездорожья потребуется внедорожник с полным приводом. Также автоэксперт предлагает обратить внимание на кузов, привод, объем двигателя и тип коробки передач, так как они влияют на расход топлива и цену нового автомобиля.
Особое внимание следует уделить возможности обслуживания автомобиля после покупки, включая проверку наличия сервисных станций и запчастей. Житнухин отмечает, что владельцы автомобилей брендов, ушедших из России, сейчас испытывают сложности с поставкой комплектующих.
Неужели китайские автомобили начали хуже продаваться, что приходится делать такой акцент и уговаривать людей?
Житнухин рекомендует при выборе автомобиля учитывать условия эксплуатации. Например, для городской езды можно обойтись седаном, а для бездорожья потребуется внедорожник с полным приводом. Также автоэксперт предлагает обратить внимание на кузов, привод, объем двигателя и тип коробки передач, так как они влияют на расход топлива и цену нового автомобиля.
Особое внимание следует уделить возможности обслуживания автомобиля после покупки, включая проверку наличия сервисных станций и запчастей. Житнухин отмечает, что владельцы автомобилей брендов, ушедших из России, сейчас испытывают сложности с поставкой комплектующих.
Неужели китайские автомобили начали хуже продаваться, что приходится делать такой акцент и уговаривать людей?
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Метки: Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
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Он не сказал главного: если вашей машине полгода, то проблем с запчастями нет. А если больше, то вы даже такой модели не найдете.
То, что китайцы делают навороченные и качественные автомобили, это факт.
Но качество не является главным. Главное это ремонтопригодность и надёжность.
А навороченность это чудовищный минус. Чем больше всяких бесполезных вундерфавель на борту, тем меньше надежность.
Я считаю, что если ставишь какой-то наворот на авто, то будь добр обеспечить гарантию хотя бы лет 15 на нее, и в случае поломки, будешь менять.
И вообще пора вводить правило, обязывающее обеспечить гарантию лет на 10..15 или пробег хотя бы на 500 тыс. Тогда и бесполезные навороты исчезнут и ремонтопригодность будет на высоте, когда просто будут копеечные расходники, меняемые по регламенту, независимо ни от чего, и надёжность будет на высоте.
Песня была такая -
Я тебе, конечно, верю.
Разве могут быть сомненья.... (с)
Ушли всякие там марки, рынок опустел, спрос выше предложения - цены вверх.
Пришли всякие Китайцы и наши ведра, предложение выше спроса - цены вверх.
Наsрать на кто лучше, кто хуже - Джаеку или омода врядли качественнее митсубиши, НО какого они стоят как S -класс в 2021?
Вопрос: Где тут ошибка?
Просто наши эксперты были сделаны в Китае в 90-х,по-этому они "шибпотреб".