По заявлению экспертов - "китайские автомобили не хуже ушедших из России иностранных брендов"

Автоэксперт отмечает, что у китайских автоконцернов, представленных в России, нет перебоев с комплектующими, что позволяет быстро получить требуемую запчасть.



Житнухин рекомендует при выборе автомобиля учитывать условия эксплуатации. Например, для городской езды можно обойтись седаном, а для бездорожья потребуется внедорожник с полным приводом. Также автоэксперт предлагает обратить внимание на кузов, привод, объем двигателя и тип коробки передач, так как они влияют на расход топлива и цену нового автомобиля.



Особое внимание следует уделить возможности обслуживания автомобиля после покупки, включая проверку наличия сервисных станций и запчастей. Житнухин отмечает, что владельцы автомобилей брендов, ушедших из России, сейчас испытывают сложности с поставкой комплектующих.



Неужели китайские автомобили начали хуже продаваться, что приходится делать такой акцент и уговаривать людей?