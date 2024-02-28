Стали известны все подробности об обновлённом Zeekr 001. Он практически не подорожал

Zeekr 001 перевели на 800-вольтовую архитектуру, что позволило оснастить его новыми двигателями. Базовая версия вместо прежнего 272-сильного мотора получила 421-сильный агрегат от 001 FR и способна разогнаться до 100 км/ч за 5.9 секунды, двухмоторная версия дополнительно оснащается 367-сильным мотором на передней оси. Такой Zeekr 001 наберёт 100 км/ч за 3.3 секунды.



Для электрокара предложат две батареи: 95-киловаттную литий-железо-фосфатную и NMC-аккумулятор на 100 кВт⋅ч. В зависимости от комбинации двигателей и аккумуляторов запас хода обновлённого 001 составит от 675 до 750 километров. Пополнение энергозапаса с 10 до 80 % от мощной станции в первом случае займёт 11.5 минуты, во втором увеличится до 15 минут. Кроме того, Zeekr может отдавать на сторону ток до 60 кВт — от него можно, к примеру, заряжать другие электромобили.



Внешность 001 переработана в стилистике топовой версии 001 FR, добавлен новый цвет кузова Olive Green. Архитектура салона в целом сохранена, но в Zeekr заявляют об улучшенных материалах отделки, новом рулевом колесе и оптимизированной панели приборов, которая сочетается с 15.6-дюймовым центральным экраном. Медиасистема теперь работает на чипе Snapdragon 8295. Среди прочих обновок — развитая акустическая система Yamaha из 28 динамиков, часть которых встроена в подголовники, и электрохромная крыша из 10 независимых сегментов.



В оснащение Zeekr 001 войдут 35.5-дюймовый проекционный дисплей, двухкамерная пневмоподвеска с системой непрерывного контроля демпфирования, усовершенствованный «автопилот» и опциональный фаркоп — электрокар может буксировать прицепы весом до двух тонн.



Базовая стоимость электрокара в Китае — 269 тысяч юаней (3,5 миллиона рублей). В такую сумму оценили заднеприводный 001 с 100-киловаттной батареей и полноприводный с аккумулятором на 95 кВт⋅ч. Самая дорогая версия обойдётся в 329 тысяч юаней (4,25 миллиона рублей). Дорестайлинговый Zeekr 001 в базовой версии с 272-сильным мотором и 100-киловаттной батареей стоил ровно столько же, при этом в случае заказа новинки до 31 марта Zeekr сделает ещё и 10-тысячную скидку. Кроме того, весь март некоторые довольно дорогие опции (например, 22-дюймовые колёса за 20 тысяч юаней) для ряда комплектаций будут доступны бесплатно.