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Стали известны все подробности об обновлённом Zeekr 001. Он практически не подорожал

Стали известны все подробности об обновлённом Zeekr 001. Он практически не подорожал

Автор:
28 февраля 2024 15:39
Сообщество : Автомир
Метки: Zeekr   Zeekr 001   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
1201
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Zeekr открыла приём предварительных заказов на модернизированный лифтбек 001. Параллельно обнародована недостающая информация: цены, некоторые детали оснащения, а также характеристики аккумуляторов. Новинка стала мощнее и быстрее, но стоимость электрокара почти не изменилась.
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Метки: Zeekr   Zeekr 001   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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11  комментариев
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737
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
куда теперь старый zeekr девать
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Macht 2 минуты назад
Наконец-то появились подробности долгожданного, обновлённого, легендарного чего-то там!
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91
Liberman 20 минут назад
11 минут на 500 км - очень хорошо. Только вот даже в Шеньжене таких зарядок почти нет...
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11k
kaboza 37 минут назад
Дизайн китайозов это пи...ц, опий чтоле перестали юзать, это либо джЫп или миниавтобус выглядящий как воин перед нападением, либо упоротый косоглазый насмотрелся журналов европейских и чихнул на ватман...
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1k
Mikhail K 45 минут назад
Красавчег, но с..ка дорого!
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11k
kaboza 53 минуты назад
В России эта новость зачем? автор бл...говори...
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11k
kaboza Час назад
а на хуа это все?
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Vacony 2 часа назад
круто ... а вот вопрос - как долго он может выдавать примерно ту мощность, что заявлена ?
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