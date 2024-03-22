Строительство Трассы М-12 Москва–Казань обошлось в 910 миллиардов рублей

Первоначально, ещё до этапа активного строительства, создание М-12 оценивалось в 623 миллиарда рублей. В конце 2021 года Марат Хуснуллин заявлял о повышении стоимости трассы на 200 миллиардов, объяснив это в частности ростом цен на сырьё, внезапными сложностями и изменениями в проекте магистрали.



По словам вице-премьера, ещё в период строительства российский бюджет получил в виде прямых налоговых поступлений 350 миллиардов. Общий налоговый потенциал в 20-летней перспективе оценивается в 1,8 триллиона рублей. Ранее «Автодор» заявил, что действующие сейчас на М-12 тарифы экономически обоснованы и не нуждаются в пересмотре.



Марат Хуснуллин считает, что М-12 со временем станет второй по коммерческой эффективности платной магистралью в стране. Сейчас по этому показателю лидирует М-4 «Дон», которую россияне используют для поездок на юг в условиях отсутствия воздушного сообщения и загруженности железных дорог.



Названа и примерная стоимость новой скоростной магистрали от Джубги до Сочи, о проекте которой стало известно в начале года. Дублёр нынешней дороги А147 обойдётся дороже М-12 — примерно в 1,4 триллиона рублей, так как его строительство связано с большими техническими сложностями. Запустить трассу должны в 2029 году.



Саму М-12 в течение 2024 года планируется протянуть до Екатеринбурга, как задействовав уже существующие дороги, так и построив новые участки. В 2025 году частью М-12 «Восток» станет перегон между Екатеринбургом и Тюменью.