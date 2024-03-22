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Строительство Трассы М-12 Москва–Казань обошлось в 910 миллиардов рублей

Строительство Трассы М-12 Москва–Казань обошлось в 910 миллиардов рублей

Автор:
22 марта 2024 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   М12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
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Создание магистрали М-12 между Москвой и Казанью обошлось в 910 миллиардов рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Учитывая планы на эту трассу на ближайшие два года, она продолжит дорожать. Однако, по словам вице-премьера, в долгосрочной перспективе проект полностью себя окупит.
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Метки: Автовсячина   М12   авто   автомир   автомобили   машина   платная дорога   
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9  комментариев
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1k
АртемШишков 47 минут назад
Интересно сколько спи....ли? Как вы думаете ?
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71k
doker 15 минут назад
В Америке мафиози в прошлом веке вкладывали деньги в дороги и строительство.
Мы чем отличаемся? Ну, на 100 лет опоздали...
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87
ГТА Форевер 20 минут назад
Скоростная магистраль от Джубги до Сочи нужна, скорее бы
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
по словам вице-премьера, в долгосрочной перспективе проект полностью себя окупит.
***************************
конечно окупит, если цену за проезд по ней "космической" сделают
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Добрый Бабайка
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