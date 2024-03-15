В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына

Виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы, и тогда отец погибшего подростка устроил самосуд.
В мае прошлого года в селе Терекли-Мектеб произошло ДТП: 22-летний водитель на «Мазде» сбил 15-летнего парнишку на мопеде. К сожалению, от полученных травм мальчик скончался.
Водилу задержали и отдали под суд. Во время разбирательства, он нанял адвоката, ходят слухи, что также пытался примириться с родственниками погибшего парня. Те наотрез отказались. А сегодня ему огласили приговор: 1,5 года ограничения свободы.
Отец погибшего мальчика дождался, когда виновник ДТП и его адвокат выйдут из здания суда и открыл по ним огонь. Обоих доставили в больницу, но спасти не смогли. Убившего их мужика задержали и увезли на допрос. Наверное, следствие не будет долгим или запутанным - причина расправы всем очевидна.
В Дагестане на эту тему начались бурные дискуссии. Одни мужика стараются понять и оправдать, другие считают, что такая месть недопустима. Тем более, что он застрелил и адвоката.
Как бы то ни было, за двойное убийство мужик надолго отправится в колонию - таков закон. Получается, что ДТП унесло жизни нескольких человек: мальчика, водителя, адвоката. И отец погибшего парня окончательно поломал себе судьбу.
Источник:
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Глядя на такую справедливость и законность, полностью поддерживаю поступок отца! Если не может суд государственный, сможет суд родительский.
Виталия Калоева народ оправдал. Как по мне, тут ситуация аналогичная.
Адвоката зря конечно убил.
Там и не такое вынесут
И отца убийцу там судить будут.
Там своя атмосфера, все друг другу брат сват...
Наверное с тем чуваком почти то же самое будет...
Диспетчер даже не был осужден.
Калоев не убивал адвоката диспетчера.
Может ребёнок на мопеде стоял на обочине или возле остановки, а может выехал со второстепенной дороги прямо под колеса мазды или ехал по встречке.
Без обстоятельств ДТП занять чью-то сторону никак нельзя.
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Мне думается, что ДТП унесло жизнь только мальчика. А остальные жизни унесла слепота Фемиды.