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В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына

В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына

Автор:
15 марта 2024 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: ДТП   Дагестан   авария   водитель   мальчик   подросток   самосуд   
4568
8

Виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы, и тогда отец погибшего подростка устроил самосуд.

В мае прошлого года в селе Терекли-Мектеб произошло ДТП: 22-летний водитель на «Мазде» сбил 15-летнего парнишку на мопеде. К сожалению, от полученных травм мальчик скончался.

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Водилу задержали и отдали под суд. Во время разбирательства, он нанял адвоката, ходят слухи, что также пытался примириться с родственниками погибшего парня. Те наотрез отказались. А сегодня ему огласили приговор: 1,5 года ограничения свободы.

Отец погибшего мальчика дождался, когда виновник ДТП и его адвокат выйдут из здания суда и открыл по ним огонь. Обоих доставили в больницу, но спасти не смогли. Убившего их мужика задержали и увезли на допрос. Наверное, следствие не будет долгим или запутанным - причина расправы всем очевидна.

В Дагестане на эту тему начались бурные дискуссии. Одни мужика стараются понять и оправдать, другие считают, что такая месть недопустима. Тем более, что он застрелил и адвоката.

Как бы то ни было, за двойное убийство мужик надолго отправится в колонию - таков закон. Получается, что ДТП унесло жизни нескольких человек: мальчика, водителя, адвоката. И отец погибшего парня окончательно поломал себе судьбу.

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Метки: ДТП   Дагестан   авария   водитель   мальчик   подросток   самосуд   
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71  комментарий
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18k
Kucher 3 часа назад
Понятно, что самосуд недопустим. Но душой я на стороне отца, поступившего не по закону, но по справедливости.
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102
Артём Минуту назад
если бы другие люди не пострадали, то можно было понять и простить.
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12k
Злобный 9 минут назад
Я бы тоже грохнул. Что значит 1.5 года за СМЕРТЬ ребёнка? Вон сейчас либерасты урны для голосования просто жгут без разного убийства. А там разу накидать террористический акт и помеху выборам можно. А это сразу ОТ 5 лет. У тут млять СМЕРТЬ и 1.5 года. Короче я бы тоже грохнул виновника будь я отцом
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3k
Дмитрий 10 минут назад
"дождался, когда виновник ДТП и его адвокат выйдут из здания суда" судя по решению суда, он не был виновником ДТП. Был бы виновником ДТП, тогда не выпустили бы.
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1k
олег 16 минут назад
большие шансы ,что родня убитых сходит ночью за головами родни убийцы.амин.
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111
Евгений Бобр Полчаса назад
Должно быть адекватное наказание за ДТП со смертельным исходом! А не 1.5 лет ограничения!
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24k
Valiko Полчаса назад
Если маздаи пытались примириться, значит вопрос, кто виноват в ДТП, отпадает.
Глядя на такую справедливость и законность, полностью поддерживаю поступок отца! Если не может суд государственный, сможет суд родительский.
Виталия Калоева народ оправдал. Как по мне, тут ситуация аналогичная.
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21k
Александр Полчаса назад
Во всяком случае он осознавал на что идёт и в целом добился желаемого.
Адвоката зря конечно убил.
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18k
Шуруп 38 минут назад
КОГДА ВОКРУГ БЕЗЗАКОНИЕ, ЛОГИЧНО ПОЯВЛЯЕТСЯ САМОСУД.
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7k
x3matic 42 минуты назад
Если суд не в состоянии вынести справедливое решение.Пусть будет так.
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7k
x3matic 45 минут назад
Отец.Мужчина.Сильный человек.
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177
Чубака 46 минут назад
Вы видели это здание суда?

Там и не такое вынесут
И отца убийцу там судить будут.
Там своя атмосфера, все друг другу брат сват...

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1k
Андрей Еделькин 48 минут назад
Что бы рассуждать на эту тему, надо знать обстоятельства случившегося. Как все произошло. Вспоминаю себя, как мотался на мотоцикле в 15 лет. Отца можно понять. Не судите и не судимы будете.
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178
sir.dawidow2018 51 минуту назад
Вот как вы обезьяны беспокоитесь о своих детях. А что же вы творите когда покидаете свой аул. как относитесь к молодым девочкам и парням находясь в российских городах,
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177
Чубака sir.dawidow2018 45 минут назад
Это другое
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6k
Babangdida 51 минуту назад
Самосуд абсолютно недопустим! Однако то, что прихватил и адвоката, может смягчить... Хотя, только адвоката, без следователей и прокурора, тоже не фартово.
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455
Пчёл Babangdida 22 минуты назад
Переведите, пжста! Как дополнительное убийство может смягчить и без того тяжелейшее преступление?!
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405
Alex Час назад
Напоминает историю Виталия Калоева который убил авиадиспетчера по вине которого произошла авиакатастрофа в которой погибли его жена и двоего его детей. Тому дали 8 лет, но через два года выпустили по УДО
Наверное с тем чуваком почти то же самое будет...
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177
Чубака Alex 59 минут назад
Нет, совершенно разные случаи.
Диспетчер даже не был осужден.
Калоев не убивал адвоката диспетчера.
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455
Пчёл Alex 19 минут назад
Но погибла не только его семья. 71 человек погиб.
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455
Пчёл Чубака 14 минут назад
Не убивал адвоката, но и выпускать на волю человека, который ОСОЗНАННО И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО УБИЛ (и не важно, сколько), через 2 года, хоть какого поведения, считаю неправильным. Понять его, конечно же, можно, как и отца из САБЖа, но 2 года за убийство?!..
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718
Purple_Bear Час назад
Даже не могу догадываться на чьей я стороне, потому что нет никакой информации об обстоятельствах ДТП.
Может ребёнок на мопеде стоял на обочине или возле остановки, а может выехал со второстепенной дороги прямо под колеса мазды или ехал по встречке.
Без обстоятельств ДТП занять чью-то сторону никак нельзя.
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5k
Горожанин Час назад
"Получается, что ДТП унесло жизни нескольких человек..."
-------------------------
Мне думается, что ДТП унесло жизнь только мальчика. А остальные жизни унесла слепота Фемиды.
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152
_Vasiliy_ Час назад
Так кто в аварии виноват то? Тогда уже и рассуждать можно
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4k
Aleks Час назад
Вообще ничего не понятно, нужны факты, как произошло ДТП, а уж после делать выводы.
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10k
Zhora Час назад
А какого чёрта 15-летний пацан вообще забыл за рулём? Мопед вообще-то можно водить только с 16 лет и только при наличии в/у. Я считаю тут папаше нужно винить в первую очередь себя. Когда купил школотрону мопед и посадил его за руль без прав. Я считаю: если сел за руль без прав = ты сам виноват априори. Можете минусовать - я своего мнения не поменяю.
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