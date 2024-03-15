В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына

Водилу задержали и отдали под суд. Во время разбирательства, он нанял адвоката, ходят слухи, что также пытался примириться с родственниками погибшего парня. Те наотрез отказались. А сегодня ему огласили приговор: 1,5 года ограничения свободы.

Отец погибшего мальчика дождался, когда виновник ДТП и его адвокат выйдут из здания суда и открыл по ним огонь. Обоих доставили в больницу, но спасти не смогли. Убившего их мужика задержали и увезли на допрос. Наверное, следствие не будет долгим или запутанным - причина расправы всем очевидна.

В Дагестане на эту тему начались бурные дискуссии. Одни мужика стараются понять и оправдать, другие считают, что такая месть недопустима. Тем более, что он застрелил и адвоката.