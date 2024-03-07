Женщина "припарковалась" в бассейне

Полицейский разбил стекло автомобиля, когда женщина не ответила на стук. Открыв водительскую дверь, он обратился к пострадавшей: "Здесь холодно. Нам нужно выбраться. Вы пойдете со мной".

Женщину вытащили из бассейна, накрыли одеялами и оказали первую помощь. После этого её доставили в больницу.