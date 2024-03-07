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Женщина "припарковалась" в бассейне

Женщина "припарковалась" в бассейне

Автор:
07 марта 2024 10:10
Сообщество : Аварии
Метки: США   Спасение   авария   бассейн   водитель   несчастный случай   
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Сотрудники полиции округа Кобб, Джорджия, помогле женщине, оказавшейся в ловушке. Правоохранители получили сообщение, что неизвестный протаранил ограждение и оказался посреди бассейна.

Инцидент произошёл в закрытом посёлке Кеннесо, неподалеку от Атланты, в конце февраля.

"На бассейне есть тент, поэтому машина не тонет. Но я не знаю, как долго он продержится", - сообщила полиции домовладелица.

На записи с нательной камеры офицера рядом с автомобилем стоит мужчина. Он сказал, что женщина время от времени поднимает голову.

Полицейский разбил стекло автомобиля, когда женщина не ответила на стук. Открыв водительскую дверь, он обратился к пострадавшей: "Здесь холодно. Нам нужно выбраться. Вы пойдете со мной".

Женщину вытащили из бассейна, накрыли одеялами и оказали первую помощь. После этого её доставили в больницу.

Полицейское управление округа Кобб сообщило, что незадолго до аварии женщине была оказана неотложная медицинская помощь.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Спасение   авария   бассейн   водитель   несчастный случай   
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