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Угадай манёвр от сотрудников ДПС

Угадай манёвр от сотрудников ДПС

Автор:
15 марта 2024 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   
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Эта авария очень схожа со вчерашним видео, где автор просил помочь рассудить. На этот раз в роли главного "суетолога" инспектор ДПС, который, по всей видимости, решил развернуться и догнать пешехода, нарушившего правила при переходе дороги. Видео из Петрозаводска, Карелия.
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   
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2  комментария
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658
Quantimus Полчаса назад
Виноват окажется пешеход ))
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Vacony 17 минут назад
удивительно что никто не выходит )))
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