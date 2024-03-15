Угадай манёвр от сотрудников ДПС

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Эта авария очень схожа со вчерашним видео, где автор просил помочь рассудить. На этот раз в роли главного "суетолога" инспектор ДПС, который, по всей видимости, решил развернуться и догнать пешехода, нарушившего правила при переходе дороги. Видео из Петрозаводска, Карелия.
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