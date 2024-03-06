Автор видео утверждает, что сотрудники ДПС сделали его виноватым

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Видео из Воронежа. Автор видео пишет - "Ищем свидетелей ДТП 28.02.2024 в 19.48, лада гранта с фурой. На московской трассе не далеко от аэропорта ( 5-я промышленная зона у перехода). Может кто то проезжал и есть видео с регистратора. Дело в том что прибывшие на место сотрудники ДПС сначала установили что вины лады нет, но после длительного общение с другой стороной, пришли и заставили подписать протокол, где указали именно ладу виновной стороной. Водитель лады находился в паническом состоянии, с его слов, осознал что произошло только через пару часов".
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С одной стороны проблемы нет, обжалуй, штраф анулируют, даже может через суд 3000р отсудишь морального ущерба, но это время и нервы.
По факту мужику надо писать ходатайство на проведение автотехнической экспертизы...
На мой взгляд рег ни в чем не виноват.
И все.
Один явно знал что говорить и писать, а рег - нет.
"Заставили подписать", глядь!
Рег не виновен. Если он не начал неожиданно тормозить (сейчас такого вроде нет), да и то, фура должна держать дистанцию.