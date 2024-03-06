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Автор видео утверждает, что сотрудники ДПС сделали его виноватым

Автор видео утверждает, что сотрудники ДПС сделали его виноватым

Автор:
06 марта 2024 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   разбор полётов   
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Видео из Воронежа. Автор видео пишет - "Ищем свидетелей ДТП 28.02.2024 в 19.48, лада гранта с фурой. На московской трассе не далеко от аэропорта ( 5-я промышленная зона у перехода). Может кто то проезжал и есть видео с регистратора. Дело в том что прибывшие на место сотрудники ДПС сначала установили что вины лады нет, но после длительного общение с другой стороной, пришли и заставили подписать протокол, где указали именно ладу виновной стороной. Водитель лады находился в паническом состоянии, с его слов, осознал что произошло только через пару часов".
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Метки: Видео   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   разбор полётов   
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19  комментариев
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194
Dima 2 часа назад
К сожалению разобрать текст определения мне не удалось! Но тут и ежу понятно, что водитель лады ни в чем не виноват, он просто двигался в своей полосе, маневров не совершал! Очень интересно что-же там написали оборотни в пагонах!
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10k
Сол Гудман 15 минут назад
Чушь какая, с этой видеозаписью, любой суд встанет на сторону рега
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16k
Alex Полчаса назад
Невозможно разобрать, что там написано. Но что хорошо видно на видео, его в опу боднула не та фура, которую он обогнал, а другая, которая судя по всему шла за ним. Соответственно, вообще не понятно, как его могли признать виновным, если он едет по своей полосе, не маневрирует, не меняет скорость и при этом его просто бьют в зад.
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6k
Babangdida 52 минуты назад
Что значит заставили подписать!? Пистолет к виску приставили, что ли? Ваша подпись удостоверяет Ваше же согласие с протоколом. Теперь бросайте самодеятельность и в суд С АДВОКАТОМ!
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35k
Юр21 55 минут назад
Какой, автор, хитрый человек! Накинул тему.
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59k
alertol Час назад
Школьники знают, кто сзади тот 99% виноват. Даже если 1% случился, то виноватым сделают. А тут сюр какой-то.

С одной стороны проблемы нет, обжалуй, штраф анулируют, даже может через суд 3000р отсудишь морального ущерба, но это время и нервы.
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36k
Fat Lynx Час назад
Хотелось бы почитать, что там ГАЙцы написали... Посмотреть бы не только Определение (для интересующихся это бесполезный документ даже если бы он был в нормальном качестве), но и протокол, и схему, и письменные объяснения участников ДТП.
По факту мужику надо писать ходатайство на проведение автотехнической экспертизы...
На мой взгляд рег ни в чем не виноват.
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4k
xbrat 2 часа назад
Хрень какая-то... при наличии записи с рега ни один суд не встанет на сторону фуры.
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348
Алексей Куликов 2 часа назад
Ехал в полосе, удар сзади.
Рег не виновен. Если он не начал неожиданно тормозить (сейчас такого вроде нет), да и то, фура должна держать дистанцию.
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