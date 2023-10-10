Упавшее дерево раздавило автомобиль

Инцидент произошёл в Хостинском районе Сочи. Ураганный ветер свалил огромное дерево на припаркованный автомобиль. Чрезвычайное происшествие случилось рядом со школой в микрорайоне Бытха. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал – в момент падения дерева в салоне авто никого не было.

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Инцидент произошёл в Хостинском районе Сочи. Ураганный ветер свалил огромное дерево на припаркованный автомобиль. Чрезвычайное происшествие случилось рядом со школой в микрорайоне Бытха. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал – в момент падения дерева в салоне авто никого не было. 2023-10-10T12:10:56+03:00 Пропустить