Упавшее дерево раздавило автомобиль

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Инцидент произошёл в Хостинском районе Сочи. Ураганный ветер свалил огромное дерево на припаркованный автомобиль. Чрезвычайное происшествие случилось рядом со школой в микрорайоне Бытха. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал – в момент падения дерева в салоне авто никого не было.
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Метки: Автовсячина Сочи ЧП авто автомир автомобили машина
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