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Сообщество Автомир 11878 постов • 839 подписчиков подписаться
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Упавшее дерево раздавило автомобиль

Упавшее дерево раздавило автомобиль

Автор:
10 октября 2023 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Сочи   ЧП   авто   автомир   автомобили   машина   
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Инцидент произошёл в Хостинском районе Сочи. Ураганный ветер свалил огромное дерево на припаркованный автомобиль. Чрезвычайное происшествие случилось рядом со школой в микрорайоне Бытха. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал – в момент падения дерева в салоне авто никого не было.

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Метки: Автовсячина   Сочи   ЧП   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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Сергей 15 минут назад
Сейчас коммунальщик заплакал...
Новую машину покупать надо. Но не себе!
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vadimbar 10 минут назад
Природа намекает понаехам, что сезон в Сочи кончился и пора домой !
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