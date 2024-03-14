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Тех кто сэкономил на утильсборе попросят доплатить до 840 000 рублей

Тех кто сэкономил на утильсборе попросят доплатить до 840 000 рублей

Автор:
14 марта 2024 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   ульильсбор   штраф   
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Автовладельцы купили транспортные средства через посредников, чтобы сэкономить, оформив ввоз по льготным ставкам. Однако Федеральная таможенная служба затребовала оплату утильсбора по коммерческому коэффициенту, который применяется для автомобилей, ввозимых дилерами. Количество таких автовладельцев в России составляет приблизительно 7 тысяч. В случае неуплаты на транспортное средство могут обратить взыскание.
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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   ульильсбор   штраф   
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6  комментариев
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Б.Касторский 43 минуты назад
Такая глупость этот утильсбор. Автомобиль даже при разборе остается ценным ресурсом. Начиная от металла, заканчивая проводкой и пластиком.
Стимулировать надо на сдачу автохлама. Уверен, что подобное примут перерабатывающие заводы, особенно если сдавать бесплатно. У нас же ощущение, что делают все ради того, что бы автомобиль стал роскошью, а не средством передвижения.
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Денис 17 минут назад
Что то я не понял, чем виноват конечный владелец?
Ипать надо того кто оформил по льготе, хотя должен был по полной платить.
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