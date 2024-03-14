Тех кто сэкономил на утильсборе попросят доплатить до 840 000 рублей

Льготные тарифы утильсбора для разных моделей автомобилей составляют около 5,2 тысяч рублей, тогда как полный тариф требует оплаты от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей.



Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), заявил, что такая ситуация была предсказуема. Он отметил, что все попытки обмануть систему и найти лазейку для экономии обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые нивелируют все выгоды такого подхода.