Тех кто сэкономил на утильсборе попросят доплатить до 840 000 рублей

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Автовладельцы купили транспортные средства через посредников, чтобы сэкономить, оформив ввоз по льготным ставкам. Однако Федеральная таможенная служба затребовала оплату утильсбора по коммерческому коэффициенту, который применяется для автомобилей, ввозимых дилерами. Количество таких автовладельцев в России составляет приблизительно 7 тысяч. В случае неуплаты на транспортное средство могут обратить взыскание.
Льготные тарифы утильсбора для разных моделей автомобилей составляют около 5,2 тысяч рублей, тогда как полный тариф требует оплаты от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), заявил, что такая ситуация была предсказуема. Он отметил, что все попытки обмануть систему и найти лазейку для экономии обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые нивелируют все выгоды такого подхода.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), заявил, что такая ситуация была предсказуема. Он отметил, что все попытки обмануть систему и найти лазейку для экономии обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые нивелируют все выгоды такого подхода.
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Стимулировать надо на сдачу автохлама. Уверен, что подобное примут перерабатывающие заводы, особенно если сдавать бесплатно. У нас же ощущение, что делают все ради того, что бы автомобиль стал роскошью, а не средством передвижения.
Ипать надо того кто оформил по льготе, хотя должен был по полной платить.