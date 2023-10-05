Два классических автомобиля MG превратили в электромобили с механической КПП

Frontline установила ​​пятиступенчатую трансмиссию от Mazda, которая, как утверждает компания, обеспечивает схожее ощущение от вождения с автомобилями с ДВС. В фирме заявили, что коробка передач работает так, как мы и ожидаем, но в дополнение позволяет трогаться и останавливаться на любой передаче.



Рестомод MG BEE оснастили электродвигателем Hyper9 мощностью около 134 лошадиных сил. И хотя эта цифра не так уж и впечатляет по сравнению с Tesla Model S Plaid, следует учитывать соотношение мощности к весу – а именно 102 лошадиные силы на тонну. С тяговым аккумулятором емкостью 40 кВт⋅ч автомобиль весит чуть менее 1200 кг и может заряжаться от 0 до 100% за пять часов с помощью зарядного устройства мощностью 7 кВт.



Рестомод будет выпускаться по индивидуальным заказам в двух конфигурациях кузова – в виде родстера BEE и купе BEE GT.



Frontline официально представит BEE и BEE GT в рамках Bicester Heritage Sunday Scramble в Британии 8 октября 2023 года.