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Два классических автомобиля MG превратили в электромобили с механической КПП

Два классических автомобиля MG превратили в электромобили с механической КПП

Автор:
05 октября 2023 12:08
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   мг   рестмод   ретро   тюнинг   электромод   
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Британское тюнинг ателье Frontline представило электромод на базе британского классического автомобиля MGB и обещают обеспечить ощущения от вождения, максимально схожие с автомобилем с ДВС.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   мг   рестмод   ретро   тюнинг   электромод   
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1  комментарий
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vasilykopkov 8 минут назад
Непонятно, зачем электромобилю вообще нужна коробка передач...
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