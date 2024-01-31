Раритетную Чайку с двигателем и салоном от Лексуса продают за 75 миллионов рублей

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Продавец из Ростова-на-Дону выставил на продажу легендарную «Чайку» за 75 миллионов рублей. Автомобиль является рестмодом и от оригинальной чайки сохранил только кузов. Все узлы и агрегаты в нём новые. Салон и двигатель использовались от автомобиля Lexus.
«Чайка» выпускалась в СССР с 1959 по 1981 годы и была атрибутом высшего эшелона власти. Простые «смертные» не имели возможности купить себе «Чайку».
Для создания этого рестмода использовались двигатель, коробка передач и салон от автомобиля Lexus. Салон автомобиля обтянут белой кожей, есть мультимедийная система с ЖК-экраном.
Единственное отличие этой модифицированной «Чайки» от оригинальной — хромированные колесные диски. Номер кузова автомобиля — 19, то есть это девятнадцатая выпущенная машина.
Поклонники старинных автомобилей считают, что любители тюнинга испортили коллекционный автомобиль.
Для создания этого рестмода использовались двигатель, коробка передач и салон от автомобиля Lexus. Салон автомобиля обтянут белой кожей, есть мультимедийная система с ЖК-экраном.
Единственное отличие этой модифицированной «Чайки» от оригинальной — хромированные колесные диски. Номер кузова автомобиля — 19, то есть это девятнадцатая выпущенная машина.
Поклонники старинных автомобилей считают, что любители тюнинга испортили коллекционный автомобиль.
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Их уже и не замечают "в потоке"
А на "Чайку" - внимание однозначно обратят.....
И это будет 100500% --- "НЕ КАК У ВСЕХ"
Единственный вопрос - как они это чудо на учет ГАИ ставить будут ?
Кто омологацию подпишет ?
такая - "на каждый день"