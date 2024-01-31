Раритетную Чайку с двигателем и салоном от Лексуса продают за 75 миллионов рублей

«Чайка» выпускалась в СССР с 1959 по 1981 годы и была атрибутом высшего эшелона власти. Простые «смертные» не имели возможности купить себе «Чайку».



Для создания этого рестмода использовались двигатель, коробка передач и салон от автомобиля Lexus. Салон автомобиля обтянут белой кожей, есть мультимедийная система с ЖК-экраном.



Единственное отличие этой модифицированной «Чайки» от оригинальной — хромированные колесные диски. Номер кузова автомобиля — 19, то есть это девятнадцатая выпущенная машина.



Поклонники старинных автомобилей считают, что любители тюнинга испортили коллекционный автомобиль.