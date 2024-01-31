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Раритетную Чайку с двигателем и салоном от Лексуса продают за 75 миллионов рублей

Раритетную Чайку с двигателем и салоном от Лексуса продают за 75 миллионов рублей

Автор:
31 января 2024 15:07
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   СССР   Чайка   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   ретро   тюнинг   
1098
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Продавец из Ростова-на-Дону выставил на продажу легендарную «Чайку» за 75 миллионов рублей. Автомобиль является рестмодом и от оригинальной чайки сохранил только кузов. Все узлы и агрегаты в нём новые. Салон и двигатель использовались от автомобиля Lexus.
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Метки: Автовсячина   СССР   Чайка   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   ретро   тюнинг   
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12  комментариев
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37k
АнтонПолднев 46 минут назад
Ребятам конечно респект за работу. Но, блин, 75 лямов? Rolls Roy's в два раза дешевле. Новый.
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1k
рулон обоев Минуту назад
не представляет коллекционной ценности
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30k
Aqueronte 2 минуты назад
7.5? Так можно подумать еще
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3k
Максим Макашев Полчаса назад
Если уж РАРИТЕТ, то раритет должен быть 100%-ный, а не так буяк-наперекосяк: корпус от "Чайки", а "кишки" от лёхуса
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94k
Херанука Паибалу 43 минуты назад
"На совещание" полно толстосумов, приезжающих на Майбахах и RR
Их уже и не замечают "в потоке"
А на "Чайку" - внимание однозначно обратят.....
И это будет 100500% --- "НЕ КАК У ВСЕХ"
Единственный вопрос - как они это чудо на учет ГАИ ставить будут ?
Кто омологацию подпишет ?
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62k
Олег 44 минуты назад
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27k
Влад 48 минут назад
Это уже не Чайка, в коллекцию не годится и денег этих не стоит.
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Добрый Бабайка

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