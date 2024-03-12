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Очень раннее открытие и сразу закрытие мотосезона

Очень раннее открытие и сразу закрытие мотосезона

Автор:
12 марта 2024 12:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Ейск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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Сошёл снег, а вместе с ним пробудилось древнее "зло". В Ейске мотоциклист навсегда закрыл мотосезон. Видео с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   Ейск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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28  комментариев
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Не давайте мотоциклы идиотам!
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13k
butata 14 минут назад
Других не убил. Красавчик!
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23k
BiZ 22 минуты назад
2 вопроса:
1. от чего он упал?
2. от чего он сдох?
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−11
ruslan d Полчаса назад
Даже не первое апреля еще ... быстро ...
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42k
Сергей 36 минут назад
Звонок: это автомагазин?.
Да...
Это из морга звонят, вы сколько сегодня продали мотоциклов?
Четыре.....
Так , ясно...., один ещё где то катается.......
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384
cmacy 42 минуты назад
Что непонятного? Он собирался обогнать автобус, а другой автобус окошко закрыл. Обычный расчет на авось не оправдался.
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6k
Wadim 53 минуты назад
Повылезли, мотоб.ляди....
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26k
Slawa49 53 минуты назад
как то в Калининграде так сезон открыл один хруст, заодно открыл сезон жестянщика, сразу 12 авто помял (между рядами решил на 120 проскочить, видать прицел сбился не попал)
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11k
Билли 59 минут назад
Как школьник размотался на ровном месте
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21k
anpetrof Час назад
Не понял, это там голова полетела?
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Хрусь
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32k
Юрьевич Час назад
Красавец, всё правильно сделал. В столб или в забор конечно было бы правильней, но и об автобус тоже неплохо. И специально для хрустов нужно вводить уголовную статью - "самоубийство общественно опасным способом".
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6k
livaneth 2 часа назад
Закрыл мотосезон навсегда - умер, что ли?
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39k
albedo 2 часа назад
Вроде опытный - упал заранее.
Только зачем так разогнался?!
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499
Дуся Кулакова 2 часа назад
мнения по поводу идиотов разделились
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