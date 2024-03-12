Очень раннее открытие и сразу закрытие мотосезона

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Сошёл снег, а вместе с ним пробудилось древнее "зло". В Ейске мотоциклист навсегда закрыл мотосезон. Видео с двух ракурсов.
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1. от чего он упал?
2. от чего он сдох?
2. Видать об автобус сильно приложился.
Да...
Это из морга звонят, вы сколько сегодня продали мотоциклов?
Четыре.....
Так , ясно...., один ещё где то катается.......
Только зачем так разогнался?!