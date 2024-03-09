FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12624 поста • 853 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Финляндии призвали вывезти все машины с российскими номерами из страны

В Финляндии призвали вывезти все машины с российскими номерами из страны

Автор:
09 марта 2024 05:54
Сообщество : Автомир
Метки: Финляндия   автомобили   запрет   пограничники   российские номера   таможня   
2878
3

Финны вдохновились примером «храбрых литовцев» и тоже решили спасать свой моральный дух, изгоняя из страны машины с российскими номерами.

Вдохновение на них снизошло еще в сентябре прошлого года, через неделю после аналогичного решения Литвы. Грозно нахмурившись, финские пограничники тогда заявили, дескать, вот вам полгода на экстренный вывоз всех машин с российскими номерами, а то мы ух и ого-го!


Полгода спустя...


Таможня продолжает грозно хмурить брови и сурово поджимать губы. 16 марта наступит час Х, когда в стране не должно остаться машин, зарегистрированных в России, а все машины с такими номерами будут разворачивать еще на границе, которая и без того закрыта до 14 апреля. Ну, это мелочи.


Вообщем, план надежный, как швейцарские часы! Но есть одно но: если власти Литвы все же придумали, что будут делать с нарушителями, то у финнов на этом моменте фантазия иссякла.


«Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта. Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты – сложный вопрос», — руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит.


Короче, финны будут проводить основательную проверку, выясняя, сколько времени автомобиль пробыл на территории страны, почему он еще не вывезен и пройдены ли все формальности. Более подробный план действий еще в разработке.


Ракшит отметил, что власти Финляндии не знают, сколько в стране автомобилей с российскими номерами, но, по его предположению, речь может идти о тысячах машин. И то, с ними делать, совершенно непонятно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Финляндия   автомобили   запрет   пограничники   российские номера   таможня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Feathery 2 часа назад
А почему бы не запретить [мат] и чухонцам заправляться "тоталитарным топливом и покупать тоталитарные продукты в диктаторской стране с полным отсутствием толерантности"?
Пусть сильнее почувствуют, что русофобия это не дорого, а ОЧЕНЬ дорого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103k
EricDimon Полчаса назад
Финны могут въезжать в Россию только на машинах с российскими номерами , с номерами Евросоюза запретить. О веселуха будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
822
Шурман 44 минуты назад
Если уж на то пошло то и хохликов сейчас заставляют или вывезти машину или ставить на учет , а вот с учетом это проблема , не на всех и всех есть сертификат соответствия европейским нормам . Его можно получить в любом официальном гараже но на это нужно время и не 1-2 дня . Вторая проблема это растаможить машину нужно это делают в течении 5ти минут при наличии сертификата и стоить это будет всего 5-10 центов . Сама крутая проблема будет когда ты получаешь номер а через месяц тебе по почте приходит подарок примерно на 3000 евро за то что ты поставил машину на учет и не у всех есть такие бабки , сумму можно разбить к примеру заплатить 100 евро а остальное ежемесячно и так до бесконечности и пения не набежит . После 3х месяцев пребывания машину нужно ставить на учет так же как и водительские правда нужно поменять на местные и как оказалось хохлам их не хотят менять потому что считают что у них права куплены :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA Час назад
Чухонцы!
Вы не тех машин боитесь

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Fat boy slim is * in a heaven 2 часа назад
Нам то что, пусть дебилы страдают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир 2 часа назад
Запрет на въезд любых машин из финки. В Выборге продажа только по паспорту РФ. Перекрыть все потоки торговли с этой страной. Посмотрим кому туристы важнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А на куя вы туда прётесь , прекрасно зная что творится, дебилы блет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex 2 часа назад
Тупые чухонские свиньи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
LozmanPozman 2 часа назад
Лабусы с чухонцами играют на кожанной флейте дяди Сэма с особым усердием,оправдывают свои погоняла,данные им ещё в прошлые века,на 100%....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 3 часа назад
Интересно, эта глупость генетическая? Или передаётся воздушно-капельным путём?

А насчёт ответок... Фурам и грузовикам с товарами въезд запретить. Пустым - разрешить. Пусть покупают наши товары, травят свою валюту и поддерживают нашего производителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
ivandike 3 часа назад
Зеркально ответить, сразу заскулят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
669
­­­­ 3 часа назад
Кажется финики забыли где они электричество и топливо берут... нужно им напомнить... отключать не надо а ввести налог на торговлю с недружественными странами и наценку в 100% а то что они задарма у плохой и злой России покупают... пусть вон у доброго ангела мира и дружбы США купят за соответствующую цену...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Летучий Мыш 3 часа назад
Оспаде, да введите хоть какую то ответку симметричную. Сразу желание пропадает строить из себя чего то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 интересных изображений для любознательных людей
13 интересных изображений для любознательных людей
Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24
Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#интересно#Китай#ДТП#Разное#красота#милота#цветы
#факты#автомобили#автомир#история#8 марта#авто аварии#интересное#женщины#позитив#шоу бизнес
#люди#Юмор#машина#животные#аварии#забавно#полиция#кино#США#Автовсячина
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист В Госдуме обсуждают, как ещё сильней «ударить по карману» иноагентов В Госдуме обсуждают, как ещё сильней «ударить по карману» иноагентов В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина "Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в проблемах мигрантов на границе "Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в... В Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами В Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный...

На что жалуетесь?

Вернуться