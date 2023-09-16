В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет

В эту игру можно играть вдвоем.
В след за Эстонией, Латвией и Литвой финское правительство решило запретить пересекать границу на легковых автомобилях с российскими номерами. Запрет вступил в силу сегодня, 16 сентября, и распространяется на все транспортные средства, перечисленные в санкционных регламентах Еврокомиссии, то есть на легковые автомобили, автофургоны и микроавтобусы, рассчитанные менее чем на 10 человек.
Все машины, которые уже находятся на территории страны должны покинуть её в течение 6 месяцев. Запрет не касается граждан ЕС, постоянно проживающих на территории России, дипломатов и лиц, приравненных к ним.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил ответить на это симметрично, и запретить пропускать через российскую таможню легковые автомобили с финскими номерами.
По данным Выборгской таможни, за минувшие сутки в Финляндию из России проследовали 546 легковых авто, из них только 134 автомобиля, зарегистрированных в РФ, остальные были с финскими номерами.
Источник:
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Особое веселье - что как раз в последнее время от этого уже неприкрытого нацизма в первую очередь "наши" либерахи-евродрочилы и страдают. Ну давайте честно - вот кто сейчас катается за границу на собственных тачках ? Как минимум это дорого 9 в туже финку гоняли за продуктами, но в последнее время - как раз наоборот), как максимум - небезопасно ( потому что сегодня там отберут машину, завтра - сгонят в какой-нибудь лагерь, у европейцев опыт подходящий есть).
И с вопросом "для чего" такое вводится - тоже всё понятно. Какими бы там не были "ну тупыыыыми" (с) Задорнов, но прекрасно же понимают - никто из-за этого запрета не проснётся с мыслью "эх, не сгонять мне за Фейри в Лааперанту ( в которую, кстати, опять запускают регулярные автобусные маршруты, вот такой вот поворот), ну всё , пздц, пошёл на Болотную". Тогда зачем ? Кроме как русофобией и не объяснить.
Вот только ограничений там и без автомобиля хватает..
https://raja.fi/ru/ogranicheniya-na-vyezd-v-stranuhttps://raja.fi/ru/ogranicheniya-na-vyezd-v-stranu
зачем финам-то ехать к нам все знают, но эти алконавты всё больше группами на автобусах.