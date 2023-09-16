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В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет

В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет

Автор:
16 сентября 2023 10:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Россия   Финляндия   граница   запрет   легковые автомобили   
1382
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В эту игру можно играть вдвоем.

В след за Эстонией, Латвией и Литвой финское правительство решило запретить пересекать границу на легковых автомобилях с российскими номерами. Запрет вступил в силу сегодня, 16 сентября, и распространяется на все транспортные средства, перечисленные в санкционных регламентах Еврокомиссии, то есть на легковые автомобили, автофургоны и микроавтобусы, рассчитанные менее чем на 10 человек.


Все машины, которые уже находятся на территории страны должны покинуть её в течение 6 месяцев. Запрет не касается граждан ЕС, постоянно проживающих на территории России, дипломатов и лиц, приравненных к ним.


Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил ответить на это симметрично, и запретить пропускать через российскую таможню легковые автомобили с финскими номерами.


По данным Выборгской таможни, за минувшие сутки в Финляндию из России проследовали 546 легковых авто, из них только 134 автомобиля, зарегистрированных в РФ, остальные были с финскими номерами.


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Метки: Госдума   Россия   Финляндия   граница   запрет   легковые автомобили   
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12  комментариев
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Lexx 59 минут назад
Ну теперь контрнаступ точно в разы быстрее пойдёт. В тупых головах.
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8k
Гас 7 минут назад
Тут надо прежде чем запрещать - подумать, а нам это выгодно? Не порушит ли экономику приграничных городов? Того же Выборга например. Если всё нормально, то можно запрещать, а если нет - то нет.
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32
Сеня 7 минут назад
Надо нам в ответ запретить вЫезд автомобилей из РФ с номерами ЕС . Авто оставил и домой на самокате, и авто прибавиться и самокатов убавиться
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27k
Matrosskin Полчаса назад
А мне вот нравятся эти новости. Такой - очередной ушат мочи на тех, кто до сих пор верит заявлениям , типа : "Да что вы, мы к русским нормально относимся, это мы с вашей властью боремся", которые из каждого западного утюга звучали и с либерастных помоек сыпались после начала СВО.
Особое веселье - что как раз в последнее время от этого уже неприкрытого нацизма в первую очередь "наши" либерахи-евродрочилы и страдают. Ну давайте честно - вот кто сейчас катается за границу на собственных тачках ? Как минимум это дорого 9 в туже финку гоняли за продуктами, но в последнее время - как раз наоборот), как максимум - небезопасно ( потому что сегодня там отберут машину, завтра - сгонят в какой-нибудь лагерь, у европейцев опыт подходящий есть).
И с вопросом "для чего" такое вводится - тоже всё понятно. Какими бы там не были "ну тупыыыыми" (с) Задорнов, но прекрасно же понимают - никто из-за этого запрета не проснётся с мыслью "эх, не сгонять мне за Фейри в Лааперанту ( в которую, кстати, опять запускают регулярные автобусные маршруты, вот такой вот поворот), ну всё , пздц, пошёл на Болотную". Тогда зачем ? Кроме как русофобией и не объяснить.
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6k
hhwost Полчаса назад
имхо, тут в стране примерно 120-130 млн. людей, которые не то что никогда не ездили к суомам на легковой машине, а даже представить себе не могут зачем им это может быть надо.
зачем финам-то ехать к нам все знают, но эти алконавты всё больше группами на автобусах.
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3k
Pioner76 45 минут назад
Даааа. Американцы всех раком поставили. О своей стране я даже помолчу.
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735
Шурман 53 минуты назад
Белг рассказывал что в него недавно украинская машина въехала , вызвал полицию а полиция еще и переводчика потому что те вообще ни на чем не говорят . Теперь не знает что делать , у него страховка базовая а на номерах УА нет вообще евро страховки . Полиция тоже руками разводит говорит в суд подавай но у того забрали права на 14 дней . Все финита ля комедии .
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735
Шурман 55 минут назад
Лучше бы с Украинскими запретили , в Прибалтике еще можно встретить на рус номерах или в Нице или Монако а в других странах их почти нет . Каждый день за рулем и вижу что только УА мелькает и машины это не жигули а там или прадик или рэнджи и пошло поехало по списку . Вот так они свою страну любят . Если что и с флагами стоят сразу у совета Европы или Парламента но страну они очень Любят и готовы за нее воевать но вот только не едут назад . Я все понимаю что любить можно и на расстоянии , но сколько их здесь даже ни кто сказать не может . Один мне недавно говорил что он лично отдал за семью 8 штук евро что бы им разрешили выехать и сказал что это еще по божески . Это я про Украинцев , Русские вообще сюда не хотят , как не позвоню туда так у всех одно и тоже и на хрен нам туда ехать ? у нас и так все хорошо .
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