В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет

Все машины, которые уже находятся на территории страны должны покинуть её в течение 6 месяцев. Запрет не касается граждан ЕС, постоянно проживающих на территории России, дипломатов и лиц, приравненных к ним.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил ответить на это симметрично, и запретить пропускать через российскую таможню легковые автомобили с финскими номерами.