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В Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами

В Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами

Автор:
02 марта 2024 06:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Литва   авто номера   автомобили   конфискация   таможня   штрафы   
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В конце сентября власти Литвы осознали, что автомобили, зарегистрированные в России, ужасно подрывают моральный дух литовских граждан, и решили с этим бороться.

Дали владельцам полгода на переоформление номеров на литовские, а тем, кто с этим не согласен, заявили, чтобы машин на территории страны не было до 11 марта. Март наступил, и местные пограничники в соцсетях вывесили напоминалку, что, дескать, время выходит, скоро мы всех начнем карать.


«С 11 марта лица, которые не исполнят это предписание, будут считаться правонарушителями и привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства», — сказано в публикации.


При этом запрет касается также кемперов и микроавтобусов вместимостью до десяти человек. Таможня Литвы подчеркнула, что исключение сделают для граждан России, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из неё. Вот только задерживаться в недружественной стране больше чем на 24 часа категорически запрещается, а то, не дай бог, местные жители номера российские увидят, и всё, считай, впадут в панику.


Ну и еще одно условие, в машине всенепременнейше должен присутствовать ее владелец, в противном случае автомобиль просто не пропустят даже транзитом.

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Метки: Литва   авто номера   автомобили   конфискация   таможня   штрафы   
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4  комментария
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5k
Горожанин 59 минут назад
Тут ведь как с Украиной - тех, кто очень старается быть небратом и врагом, вот нисколько не жалко. И плакаться и стонать, что ведь жили в одной стране, потом не надо. Сами хотят быть врагами, сами этого желают. Ну, и поделом тогда. Наступит и для них время, как для Украины.
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222
Александр Кузнецов 39 минут назад
Вот тебе и защита частной собственности..
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10k
sedoisever Час назад
"Конфисковывать"
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3k
Mnop Час назад
Уже третий год эта новость в разных вариациях
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