В Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами

«С 11 марта лица, которые не исполнят это предписание, будут считаться правонарушителями и привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства», — сказано в публикации.





При этом запрет касается также кемперов и микроавтобусов вместимостью до десяти человек. Таможня Литвы подчеркнула, что исключение сделают для граждан России, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из неё. Вот только задерживаться в недружественной стране больше чем на 24 часа категорически запрещается, а то, не дай бог, местные жители номера российские увидят, и всё, считай, впадут в панику.





Ну и еще одно условие, в машине всенепременнейше должен присутствовать ее владелец, в противном случае автомобиль просто не пропустят даже транзитом.