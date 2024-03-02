В Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами

В конце сентября власти Литвы осознали, что автомобили, зарегистрированные в России, ужасно подрывают моральный дух литовских граждан, и решили с этим бороться.
Дали владельцам полгода на переоформление номеров на литовские, а тем, кто с этим не согласен, заявили, чтобы машин на территории страны не было до 11 марта. Март наступил, и местные пограничники в соцсетях вывесили напоминалку, что, дескать, время выходит, скоро мы всех начнем карать.
«С 11 марта лица, которые не исполнят это предписание, будут считаться правонарушителями и привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства», — сказано в публикации.
При этом запрет касается также кемперов и микроавтобусов вместимостью до десяти человек. Таможня Литвы подчеркнула, что исключение сделают для граждан России, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из неё. Вот только задерживаться в недружественной стране больше чем на 24 часа категорически запрещается, а то, не дай бог, местные жители номера российские увидят, и всё, считай, впадут в панику.
Ну и еще одно условие, в машине всенепременнейше должен присутствовать ее владелец, в противном случае автомобиль просто не пропустят даже транзитом.
Источник:
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