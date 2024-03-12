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В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами. Финляндии - приготовиться!

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами. Финляндии - приготовиться!

Автор:
12 марта 2024 22:30
Сообщество : Автомир
Метки: Литва   Россия   автомобили   запрет   конфискация   российские номера   
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Началось. В ларьке со шпротами Литве изъяли первую машину с российскими номерами. У молдованина. Который ехал в Белоруссию. На Audi Q7 с номерами Тульской области.

У литовской таможни праздник. Наконец-то им будет чем отчитаться. Ведь сегодня там был задержан гражданин Молдавии, посмевший ехать через Литву в Белоруссию на Audi Q7 с российскими номерами.

Aвтомобиль стоимостью €41 690 конфисковали и пообещали передать на нужды ВСУ.

При проверке документов выяснилось, что машина водителю не принадлежит, владелец автомобиля — гражданин России. Сидевший за рулем мужчина утверждает, что ничего не знал об ограничениях. В его отношении составили протокол об административном правонарушении.

В Госдуме назвали происшедшее «преступной историей», а в Эстонии и Финляндии также напомнили о штрафах и конфискации машин с российскими номерами.

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Напомним, С 11 марта автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны перерегистрироваться на литовские или покинуть территорию страны. В противном случае владельцам машин грозит штраф или конфискация на основании статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее об этом предупредила таможня Литвы.

В Литве, по оценкам, осталось около 50 авто с российскими номерами. Водителям таких машин также грозит штраф от €200 до €6 тыс. (от 19,7 тыс. до 593 тыс. рублей).

Автоадвокат Вадим Рождественский в эфире радиостанции «Говорит Москва», предостерёг россиян от путешествий в Калининград на личном автомобиле - в поездке через недружественные страны сейчас велик риск конфискации имущества. Он считает, что наиболее безопасно передвигаться на общественном транспорте:

Я бы не рекомендовал в связи с известными факторами, связанными с изъятием имущества, как-либо путешествовать на своём личном транспорте, в том числе в сторону Калининграда, пересекая границы недружественных государств. В любом случае, когда человек окажется на территории иностранного государства, где ещё не факт, что может получить надлежащее консульское обслуживание, это будет определённая потеря времени, денег и нервов. Есть общественный транспорт, который работает, перемещается, — проблем нет.

Кстати, в в эту субботу наступает день Х для машин с российскими номерами в Финляндии. Такие автообили должны покинуть территорию новоиспеченного члена альянса НАТО до 16 марта. Вьезд машин с триколором был запрещен ещё полгода назад.
Как сообщает Фонтанка.ру, доски интернет-объявлений уже забиты предложениями помочь в перегоне. Люди, проживающие в Финляндии готовы потратить день-два на логистику и подзаработать.
В данный момент у аэропорта Хельсинки находятся десятка два автомобилей премиум-класса - Мерседесы, BMW и т.д. Владельцы KIA и Hyndai свои авто давно из Финляндии вывезли.

Так как до 16 марта осталось менее 4 дней, единственный вариант - погрузить авто на прицеп-эвакуатор, прицепить к микроавтобусу, далее перегнать на пароме из Хельсинки в Таллин. Далее через Эстонию к границе с Псковской областью. Там пройти все таможенные процедуры и передать ласточку владельцу. В целом, на все про все уходят сутки. Многое зависит от очереди на границе.

Расценки:

Трейлер-эвакуатор на 2 дня - 100 евро;

Паром туда-обратно - 300 евро;

Логистические расходы - 200 евро;

В сумме - около 800 евро за всю операцию.

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Метки: Литва   Россия   автомобили   запрет   конфискация   российские номера   
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7  комментариев
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22k
Shtoppi 39 минут назад
прибалтийские вымираты окончательно превратились в жалкое сборище какого-то позорного цыганья, шлюх, воров и подстрекателей. надеюсь что все эти три ни на что не годных придатка будут стерты с международной карты мира, впрочем как и весь зараженный гнилью и презрением западный мир.
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1k
Gromkhard 18 минут назад
Лять, самим н смешно?)))
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23
Tietokone Полчаса назад
Я вот всегда думал, если у тебя тачка за 41к€ и более, что ты там расскаживаешь? Есть тут воспитатели детского сада у гого Q7? Ты совсем тупой чтоб на такой машине в ЕС ехать? Если тупой, то откуда бабки?
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39k
russger Час назад
"В Литве, по оценкам, осталось около 50 авто с российскими номерами"

Вообще напоминает Моську и слона. Жалкое зрелище (с)
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6k
Трям Час назад
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
Автоадвокат Вадим Рождественский в эфире радиостанции «Говорит Москва», предостерёг россиян от путешествий в Калининград на личном автомобиле - в поездке через недружественные страны сейчас велик риск конфискации имущества.
.
Сейчас любой идиот может говорить что угодно с умным видом.
Литва отдельно подчеркнула , что транзитного транспорта при присутствии владельца- это не касается.
А то что нашим туристам на машине в Европу не стоит , по моему из каждого утюга уже полгода.
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KlyaksaZ
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