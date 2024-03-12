В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами. Финляндии - приготовиться!

Началось. В
ларьке со шпротами Литве изъяли первую машину с российскими номерами. У молдованина. Который ехал в Белоруссию. На Audi Q7 с номерами Тульской области.
У литовской таможни праздник. Наконец-то им будет чем отчитаться. Ведь сегодня там был задержан гражданин Молдавии, посмевший ехать через Литву в Белоруссию на Audi Q7 с российскими номерами.
Aвтомобиль стоимостью €41 690 конфисковали и пообещали передать на нужды ВСУ.
При проверке документов выяснилось, что машина водителю не принадлежит, владелец автомобиля — гражданин России. Сидевший за рулем мужчина утверждает, что ничего не знал об ограничениях. В его отношении составили протокол об административном правонарушении.
В Госдуме назвали происшедшее «преступной историей», а в Эстонии и Финляндии также напомнили о штрафах и конфискации машин с российскими номерами.
Напомним, С 11 марта автомобили с российскими регистрационными номерами в Литве должны перерегистрироваться на литовские или покинуть территорию страны. В противном случае владельцам машин грозит штраф или конфискация на основании статьи 515 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее об этом предупредила таможня Литвы.
В Литве, по оценкам, осталось около 50 авто с российскими номерами. Водителям таких машин также грозит штраф от €200 до €6 тыс. (от 19,7 тыс. до 593 тыс. рублей).
Автоадвокат Вадим Рождественский в эфире радиостанции «Говорит Москва», предостерёг россиян от путешествий в Калининград на личном автомобиле - в поездке через недружественные страны сейчас велик риск конфискации имущества. Он считает, что наиболее безопасно передвигаться на общественном транспорте:
Я бы не рекомендовал в связи с известными факторами, связанными с изъятием имущества, как-либо путешествовать на своём личном транспорте, в том числе в сторону Калининграда, пересекая границы недружественных государств. В любом случае, когда человек окажется на территории иностранного государства, где ещё не факт, что может получить надлежащее консульское обслуживание, это будет определённая потеря времени, денег и нервов. Есть общественный транспорт, который работает, перемещается, — проблем нет.
Кстати, в в эту субботу наступает день Х для машин с российскими номерами в Финляндии. Такие автообили должны покинуть территорию новоиспеченного члена альянса НАТО до 16 марта. Вьезд машин с триколором был запрещен ещё полгода назад.
Как сообщает Фонтанка.ру, доски интернет-объявлений уже забиты предложениями помочь в перегоне. Люди, проживающие в Финляндии готовы потратить день-два на логистику и подзаработать.
В данный момент у аэропорта Хельсинки находятся десятка два автомобилей премиум-класса - Мерседесы, BMW и т.д. Владельцы KIA и Hyndai свои авто давно из Финляндии вывезли.
Так как до 16 марта осталось менее 4 дней, единственный вариант - погрузить авто на прицеп-эвакуатор, прицепить к микроавтобусу, далее перегнать на пароме из Хельсинки в Таллин. Далее через Эстонию к границе с Псковской областью. Там пройти все таможенные процедуры и передать ласточку владельцу. В целом, на все про все уходят сутки. Многое зависит от очереди на границе.
Расценки:
Трейлер-эвакуатор на 2 дня - 100 евро;
Паром туда-обратно - 300 евро;
Логистические расходы - 200 евро;
В сумме - около 800 евро за всю операцию.
Источник:
- В Литве не покажут аниме Миядзаки из-за возможной связи прокатчика с Россией
- Власти Кургана ввели запрет на работу мигрантов в нескольких сферах деятельности
- В Литве начнут конфисковывать машины с российскими номерами
- Литва предложила запретить экспортировать в Россию иглы, спицы, кнопки и гвозди
- Финляндия и Эстония готовятся к полному закрытию границ с Россией
Вообще напоминает Моську и слона. Жалкое зрелище (с)
.
Сейчас любой идиот может говорить что угодно с умным видом.
Литва отдельно подчеркнула , что транзитного транспорта при присутствии владельца- это не касается.
А то что нашим туристам на машине в Европу не стоит , по моему из каждого утюга уже полгода.