В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами. Финляндии - приготовиться!

У литовской таможни праздник. Наконец-то им будет чем отчитаться. Ведь сегодня там был задержан гражданин Молдавии, посмевший ехать через Литву в Белоруссию на Audi Q7 с российскими номерами.

Aвтомобиль стоимостью €41 690 конфисковали и пообещали передать на нужды ВСУ.

При проверке документов выяснилось, что машина водителю не принадлежит, владелец автомобиля — гражданин России. Сидевший за рулем мужчина утверждает, что ничего не знал об ограничениях. В его отношении составили протокол об административном правонарушении.

В Госдуме назвали происшедшее «преступной историей», а в Эстонии и Финляндии также напомнили о штрафах и конфискации машин с российскими номерами.