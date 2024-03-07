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В Европе выступили против больших экранов и отказа от кнопок

В Европе выступили против больших экранов и отказа от кнопок

Автор:
07 марта 2024 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: EuroNCAP   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   монитор   
797
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EuroNCAP, исследующая безопасность автомобилей, выступила против чрезмерного увлечения тачскринами. Директор ассоциации по стратегическому планированию Мэтью Эйвери назвал его общеотраслевой проблемой и пообещал, что EuroNCAP примет меры против отказа от физических кнопок.

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Метки: EuroNCAP   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   монитор   
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9  комментариев
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25k
SolomonA 47 минут назад
Выступили они... А ничего, что экраны внедряются не потому, что это красиво и удобно, а потому (в первую очередь), что это ДЕШЕВО. Производители выдают говно за конфетку. И потребитель это хавает, а некоторые еще и радуются.
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648
Sadik-mardik 9 минут назад
Наш автопром снова в тренде?))))
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2k
sokrat72 12 минут назад
да, физические кнопки лучше и безопаснее чем сенсорные.
Мне тут некоторое время назад одна губастая мадам жаловалась на сенсорные кнопки на руле на новом авто типа мерседеса cla, типа у нее шуба с расклешенными рукавами и когда руль крутит, то рукавами от шубы эти кнопки сенсорные срабатывают и что-то там переключают без необходимости. Недовольна была :))
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12k
Б.Касторский 51 минуту назад
Кнопки всегда надежней. Да и экран. Вот это правда необходимость?
Я все время плевался с семерки от обилия в ней электроники, которая глючила и стоила как крыло самолета (брал трехлетку, о чем пожалел почти сразу, такой автомобиль без гарантии откровенное зло).
А сейчас все завязали на один экран! Накрылся экран и дальше что?
Оставили бы выбор людям.
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