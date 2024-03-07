В Европе выступили против больших экранов и отказа от кнопок

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EuroNCAP, исследующая безопасность автомобилей, выступила против чрезмерного увлечения тачскринами. Директор ассоциации по стратегическому планированию Мэтью Эйвери назвал его общеотраслевой проблемой и пообещал, что EuroNCAP примет меры против отказа от физических кнопок.
По мнению эксперта, перевод управления основными и дополнительными функциями на сенсорные экраны повышает риск аварии. Водителю, чтобы найти нужную кнопку в сложных подменю бортовой медиасистемы, приходится отвлекаться от дороги. Соответственно, он может упустить момент, требующий активных действий, для того чтобы избежать ДТП.
Мэтью Эйвери пообещал, что в 2026 году EuroNCAP введёт новый регламент испытаний, в котором будет учтён этот аспект. Ассоциация планирует требовать от производителей сохранять в салонах автомобилей хотя бы минимальный набор физических регуляторов. Они, по мнению экспертов, обеспечивают интуитивный доступ к функциям и позволяют водителю сохранять концентрацию на управлении.
Среди функций, которые, как посчитали в EuroNCAP, нельзя переводить на сенсорные экраны — включение сигналов поворота, стеклоочистителей и аварийки, клаксон и вызов экстренных служб по системе eCall. Требование наличия физических кнопок для них не будет обязательным, но за отсутствие клавиш ассоциация станет вычитать баллы по итогам испытаний. Соответственно, автомобили без таких кнопок не смогут получить высший рейтинг безопасности, что, по мнению EuroNCAP, отрицательно скажется на их имидже в глазах покупателей.
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Мэтью Эйвери пообещал, что в 2026 году EuroNCAP введёт новый регламент испытаний, в котором будет учтён этот аспект. Ассоциация планирует требовать от производителей сохранять в салонах автомобилей хотя бы минимальный набор физических регуляторов. Они, по мнению экспертов, обеспечивают интуитивный доступ к функциям и позволяют водителю сохранять концентрацию на управлении.
Среди функций, которые, как посчитали в EuroNCAP, нельзя переводить на сенсорные экраны — включение сигналов поворота, стеклоочистителей и аварийки, клаксон и вызов экстренных служб по системе eCall. Требование наличия физических кнопок для них не будет обязательным, но за отсутствие клавиш ассоциация станет вычитать баллы по итогам испытаний. Соответственно, автомобили без таких кнопок не смогут получить высший рейтинг безопасности, что, по мнению EuroNCAP, отрицательно скажется на их имидже в глазах покупателей.
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Мне тут некоторое время назад одна губастая мадам жаловалась на сенсорные кнопки на руле на новом авто типа мерседеса cla, типа у нее шуба с расклешенными рукавами и когда руль крутит, то рукавами от шубы эти кнопки сенсорные срабатывают и что-то там переключают без необходимости. Недовольна была :))
Я все время плевался с семерки от обилия в ней электроники, которая глючила и стоила как крыло самолета (брал трехлетку, о чем пожалел почти сразу, такой автомобиль без гарантии откровенное зло).
А сейчас все завязали на один экран! Накрылся экран и дальше что?
Оставили бы выбор людям.
А функции управления всяким разным лучше иметь в физическом виде.
Тем не менее у экранных сенсоров есть свои очень суровые недостатки - перчатки, мокрые руки препятствуют их нажиманию; невозможность нащупать нужную кнопку, наощупь проверить состояние переключателя также сильно отвлекает от других занятий (типа слежения за дорогой).
Я являюсь резким противником механических кнопок, однако в автомобиле критически важные кнопки, рычажки и переключатели нужно сохранять именно механическими (в идеале, дублированными сенсорным экраном, так как механика всё же менее надёжна).
Наверное, я ретроград.