Очень редкий Mercedes-Benz 300 SL 1955 года пустят с молотка

В процессе разработки Mercedes-Benz оснащала прототипы «крыла чайки» алюминиевыми кузовными панелями, но к серийному производству перешла на сталь. Тем не менее небольшое количество 300 SL с кузовами из алюминия всё же появилось в открытой продаже. В 1955-м собрали 24 машины, на следующий год — всего пять.



Помимо более лёгкого кузова, Alloy Gullwing отличались плексигласовым остеклением, другими настройками подвески и чуть более мощным мотором. Принято считать, что строили такие 300 SL по особым заказам гонщиков-любителей.



На продажу выставлена 13-я по счёту машина в партии. Аукционисты утверждают, что это не только один из самых сохранных автомобилей этой модели, но и 300 SL с одной из самых прозрачных историй и необычной биографией. Это единственное в мире «крыло чайки», построенное для отправки в Африку, — первым владельцем купе был дилер из Касабланки.



Позже машина не раз меняла владельцев, но больше всего времени провела в коллекции главы американского клуба поклонников Mercedes-Benz Хайатта Чика, которому принадлежала с 1982 по 2013 год. Раритет неоднократно реставрировали, поэтому сейчас он находится в прекрасном состоянии, пригодном для выступления на конкурсах классических автомобилей.