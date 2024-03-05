Очень редкий Mercedes-Benz 300 SL 1955 года пустят с молотка

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В середине марта на аукцион RM Sotheby’s будет выставлен автомобиль Mercedes-Benz 300 SL в особом варианте исполнения - Alloy Gullwing. Ценовые ожидания не публикуются, так как аукцион будет закрытым, но тремя годами ранее этот же 300 SL перешёл из рук в руки за 6 825 000 долларов (625,4 миллиона рублей).
В процессе разработки Mercedes-Benz оснащала прототипы «крыла чайки» алюминиевыми кузовными панелями, но к серийному производству перешла на сталь. Тем не менее небольшое количество 300 SL с кузовами из алюминия всё же появилось в открытой продаже. В 1955-м собрали 24 машины, на следующий год — всего пять.
Помимо более лёгкого кузова, Alloy Gullwing отличались плексигласовым остеклением, другими настройками подвески и чуть более мощным мотором. Принято считать, что строили такие 300 SL по особым заказам гонщиков-любителей.
На продажу выставлена 13-я по счёту машина в партии. Аукционисты утверждают, что это не только один из самых сохранных автомобилей этой модели, но и 300 SL с одной из самых прозрачных историй и необычной биографией. Это единственное в мире «крыло чайки», построенное для отправки в Африку, — первым владельцем купе был дилер из Касабланки.
Позже машина не раз меняла владельцев, но больше всего времени провела в коллекции главы американского клуба поклонников Mercedes-Benz Хайатта Чика, которому принадлежала с 1982 по 2013 год. Раритет неоднократно реставрировали, поэтому сейчас он находится в прекрасном состоянии, пригодном для выступления на конкурсах классических автомобилей.
Помимо более лёгкого кузова, Alloy Gullwing отличались плексигласовым остеклением, другими настройками подвески и чуть более мощным мотором. Принято считать, что строили такие 300 SL по особым заказам гонщиков-любителей.
На продажу выставлена 13-я по счёту машина в партии. Аукционисты утверждают, что это не только один из самых сохранных автомобилей этой модели, но и 300 SL с одной из самых прозрачных историй и необычной биографией. Это единственное в мире «крыло чайки», построенное для отправки в Африку, — первым владельцем купе был дилер из Касабланки.
Позже машина не раз меняла владельцев, но больше всего времени провела в коллекции главы американского клуба поклонников Mercedes-Benz Хайатта Чика, которому принадлежала с 1982 по 2013 год. Раритет неоднократно реставрировали, поэтому сейчас он находится в прекрасном состоянии, пригодном для выступления на конкурсах классических автомобилей.
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