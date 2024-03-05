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Очень редкий Mercedes-Benz 300 SL 1955 года пустят с молотка

Очень редкий Mercedes-Benz 300 SL 1955 года пустят с молотка

Автор:
05 марта 2024 17:41
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Аукцион   авто   автомобили   крыло чайки   машина   раритет   эксклюзив   
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В середине марта на аукцион RM Sotheby’s будет выставлен автомобиль Mercedes-Benz 300 SL в особом варианте исполнения - Alloy Gullwing. Ценовые ожидания не публикуются, так как аукцион будет закрытым, но тремя годами ранее этот же 300 SL перешёл из рук в руки за 6 825 000 долларов (625,4 миллиона рублей).
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Метки: Mercedes Benz   Аукцион   авто   автомобили   крыло чайки   машина   раритет   эксклюзив   
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