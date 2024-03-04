Кроссовер стал первым электромобилем в королевском гараже. На машине передвигался как сам король Чарльз III, так и другие члены правящей фамилии. Особо отмечается, что этот Jaguar был приобретён на личные деньги семьи.



Из ворот завода этот I-Pace выехал окрашенным в серый «металлик». Однако по пожеланию Чарльза III машину сразу перекрасили в его любимый синий оттенок Loire Blue. Сейчас это единственный экземпляр I-Pace в мире такого цвета. Салон отделан белой кожей и оснащён всеми доступными опциями.



Проехав за три года чуть больше 4800 километров, автомобиль покинул королевский автопарк и был выставлен на продажу одним из официальных дилеров Jaguar. Сейчас машина продаётся после первого частного владельца с пробегом 56,3 тысячи километров. Она проходила всё необходимое обслуживание и находится в идеальном состоянии.