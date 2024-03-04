1582
13
На аукционе Historics Auctioneers завершились торги за электрокроссовер Jaguar I-Pace из гаража британской королевской семьи. Он окрашен в уникальный для этой модели синий цвет. Лот ушёл за 82,2 тысячи долларов или 7,5 миллионов рублей по текущему курсу. Стоимость нового I-Pace в Великобритании начинается от 70 тысяч фунтов (88,5 тысячи долларов).
Кроссовер стал первым электромобилем в королевском гараже. На машине передвигался как сам король Чарльз III, так и другие члены правящей фамилии. Особо отмечается, что этот Jaguar был приобретён на личные деньги семьи.
Из ворот завода этот I-Pace выехал окрашенным в серый «металлик». Однако по пожеланию Чарльза III машину сразу перекрасили в его любимый синий оттенок Loire Blue. Сейчас это единственный экземпляр I-Pace в мире такого цвета. Салон отделан белой кожей и оснащён всеми доступными опциями.
Проехав за три года чуть больше 4800 километров, автомобиль покинул королевский автопарк и был выставлен на продажу одним из официальных дилеров Jaguar. Сейчас машина продаётся после первого частного владельца с пробегом 56,3 тысячи километров. Она проходила всё необходимое обслуживание и находится в идеальном состоянии.
Из ворот завода этот I-Pace выехал окрашенным в серый «металлик». Однако по пожеланию Чарльза III машину сразу перекрасили в его любимый синий оттенок Loire Blue. Сейчас это единственный экземпляр I-Pace в мире такого цвета. Салон отделан белой кожей и оснащён всеми доступными опциями.
Проехав за три года чуть больше 4800 километров, автомобиль покинул королевский автопарк и был выставлен на продажу одним из официальных дилеров Jaguar. Сейчас машина продаётся после первого частного владельца с пробегом 56,3 тысячи километров. Она проходила всё необходимое обслуживание и находится в идеальном состоянии.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- McLaren представила гибридный суперкар-спайдер Artura
- Уникальный Rolls-Royce в кузове шутинг-брейк уйдёт с молотка
- Названы автопроизводители, которые лукавят о расходе топлива
- Ладу Весту подружили с китайским вариатором
- Chery представила первый из 5 электромобилей для России - eQ7
Новости партнёров
реклама