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Не бит, не крашен, бабушка ездила

Не бит, не крашен, бабушка ездила

Автор:
04 марта 2024 14:51
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   Великобритания   авто   автомир   автомобили   король   машина   
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На аукционе Historics Auctioneers завершились торги за электрокроссовер Jaguar I-Pace из гаража британской королевской семьи. Он окрашен в уникальный для этой модели синий цвет. Лот ушёл за 82,2 тысячи долларов или 7,5 миллионов рублей по текущему курсу. Стоимость нового I-Pace в Великобритании начинается от 70 тысяч фунтов (88,5 тысячи долларов).
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Метки: Автовсячина   Аукцион   Великобритания   авто   автомир   автомобили   король   машина   
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1  комментарий
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Евгений Д Час назад
Ну и ху с им
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