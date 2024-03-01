Джо Байден увидел в китайских автомобилях риски для национальной безопасности

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Власти страны подозревают, что автомобили из Китая могут сливать на сторону конфиденциальные сведения о своих владельцах.Президент США заявил, что расследование поручено министерству торговли, и назвал его беспрецедентным шагом для защиты персональных данных американцев. Предполагается, что авто из КНР могут шпионить за своими владельцами посредством бортовых медиатехнологий, включая интеграцию смартфонов, и отправлять данные на родину. Кроме того, под угрозой оказываются критические объекты инфраструктуры, которые могут попасть на бортовые камеры.Министр торговли Джина Раймондо также уже выступила с заявлением, назвав китайские машины «смартфонами на колёсах», собирающими множество конфиденциальных данных о водителях. Получение подобных сведений об американцах в больших масштабах может, по её мнению, представлять угрозу национальной безопасности. Упомянуты также риски несанкционированного доступа к автомобилям.Речь о полном запрете импорта китайских машин в США, по данным агентства, пока не идёт. Ожидается, что будут выработаны новые правила, регулирующие применение в стране высоких технологий из Китая и других стран, вызывающих у американских властей озабоченность. При этом в США уже действуют таможенные барьеры, затрудняющие китайским производителям доступ на местный рынок. Руководство страны опасается экспансии дешёвых автомобилей, которая может поставить под угрозу всю отрасль — как рынок, так и производство.В Китае посчитали инициативу Джо Байдена дискриминационной, но о каких-то более конкретных шагах со стороны КНР не сообщается.