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Джо Байден увидел в китайских автомобилях риски для национальной безопасности

Джо Байден увидел в китайских автомобилях риски для национальной безопасности

Автор:
01 марта 2024 13:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Байден   Джо Байден   Китай   США   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
2251
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В США стартует расследование в отношении китайских автомобилей. Как пишет Associated Press со ссылкой на заявление администрации президента Байдена, их сочли слишком умными.

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Метки: Автовсячина   Байден   Джо Байден   Китай   США   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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17  комментариев
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78k
Viktor 2 часа назад
А пердеть (пардон) в присутствии королевских особ или здороваться с пустотой, здесь старый мудак ничего не увидел!?

А пердеть (пардон) в присутствии королевских особ или здороваться с пустотой, здесь старый мудак ничего не увидел!?Посмотреть
А пердеть (пардон) в присутствии королевских особ или здороваться с пустотой, здесь старый мудак ничего не увидел!?
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336
Дело 22 минуты назад
Когда китайский автомобиль умнее американского перзидента...
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93
Олег Шинкевич Полчаса назад
Вор кричит "Держи вора".
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27k
Влад Полчаса назад
Я его поддерживаю. Запретить поставку компьютерной техники и комплектующих из враждебного Китая и добро пожаловать в обратно в середину 20-ого века. Ничего против не имею.
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19k
Михаил Гривин 46 минут назад
Всё правильно: не может быть автомобиль умнее президента США, запретить эти больно умные хунвейбинские брички! А продавцам - по 50 плетей и продать в рабство, а то распоясались тут, понимаешь.
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10k
Сол Гудман 51 минуту назад
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21k
Александр 56 минут назад
А ещё рассказывают что у кого-то не рыночная экономика.
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39k
АнтонПолднев 57 минут назад
Власти страны подозревают, что автомобили из Китая могут сливать на сторону конфиденциальные сведения о своих владельцах.(с)
Правильно, дед. А то ишь чего решили - у АНБ монополию отобрать
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289
pitt silver 59 минут назад
Зачем пересылать информацию через китайский автомобиль о владельцах если всю информацию можно получить легко через китайские телефоны.
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3k
kca-opa Час назад
Бидон увидел, дальше можно не продолжать, он себя в зеркале лет 10 не видел
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8k
Alex Час назад
Он хер свой не видит, когда отлить ходит
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12k
Б.Касторский Час назад
В свое время скачал программу для автомобиля. Ага, есть и такое. Там можно отследить перемещения автомобиля, дистанционно прогреть, открыть и прочее. Информации на самом деле вагон, которую потенциально собирает автомобиль о своем владельце. Мы в свое время не верили, что смартфон может собрать о нас столько информации. Другой вопрос кому я нужен, кроме рекламы. Но уверен, что есть люди, чьи перемещения представляют интерес. А уж о камерах и говорить не стоит.
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68k
Андрей Час назад
Спасибо, что хоть что-то увидел вообще, маразматик старый.
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14k
кира 2 часа назад
Да ладно! Все знают, что нет зверя страшнее хохлцких стиралок с чипами для кинжалов.
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39k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Маразм, помноженный на политику и деньги - это вам не муха-горбатка. Здесь с размахом решать проблему надумали )))
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15k
ron 2 часа назад
А когда Китай научится строить и продавать всему миру самолеты...
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Добрый Бабайка

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